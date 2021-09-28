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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Помада Меган Маркл за 900 гривень, без якої не обійтися цієї осені

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life"
28 вересня, 14:14
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Меган Маркл використовувала улюблену помаду королеви Єлизавети II для зйомки обкладинки журналу TIME. Розповідаємо, який відтінок вибрала герцогиня Сассекська
Наймодніший відтінок помади Меган Маркл
Наймодніший відтінок помади Меган Маркл / Фото: Сьогодні

Шанувальники не перестають слідувати модним правилам Меган Маркл як у виборі одягу, так і косметики. Візажістка герцогині Сассекської Лінда Хей розповіла, якою помадою користується зірка. Виявилося, Меган Маркл є прихильницею бренду декоративної косметики Charlotte Tilbury і її губної помади відтінку Pillow Talk.

Саме цей колір Лінда використовувала для макіяжу герцогині під час зйомки її з принцом Гаррі для обкладинки журналу TIME. Цей відтінок є фаворитом багатьох знаменитостей, включаючи Ніколь Кідман, Емму Робертс і Алексу Чанг.

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Принц Гаррі і Меган Маркл на обкладинці Time
Принц Гаррі і Меган Маркл на обкладинці Time / Фото: Time

Як розповіла візажістка, тілесний рожевий колір підходить всім без винятку. Не дивно, що Меган вибирає саме його.

Бренд Charlotte Tilbury, який заснувала британська візажістка, є давнім улюбленцем королівської сім'ї та самої Єлизавети. Шарлотт Тілбері навіть була удостоєна лицарським Орденом Британської імперії в 2018 році.

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Цікаво, Меган Маркл спеціально використала помаду бренду для зйомки обкладинки TIME? Адже це відмінний спосіб віддати данину поваги британській індустрії, та й самій королеві.

Губну помаду Charlotte Tilbury відтінку Pillow Talk можна купити на сайті Sephora за $34 (918 грн).

Губна помада Charlotte Tilbury відтінку Pillow Talk
Губна помада Charlotte Tilbury відтінку Pillow Talk / Фото: sephora.com

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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