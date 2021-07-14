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Інтерв'ю Опри Вінфрі з Меган Маркл і принцом Гаррі номінували на Еммі

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
14 липня, 06:00
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Скандальне інтерв'ю Опри Вінфрі з герцогом і герцогинею Сассекськими номінували на премію "Еммі-2021". Воно потрапило в категорію "Видатний документальний або спеціальний випуск"
Інтерв'ю Опри Вінфрі з принцом Гаррі і Меган Маркл номінували на премію "Еммі"
Інтерв'ю Опри Вінфрі з принцом Гаррі і Меган Маркл номінували на премію "Еммі" / Фото: YouTube

Минулого вечора був оголошений список номінантів премії "Еміі-2021". За кількістю номінацій лідирують серіали "Мандалорець", "Корона" та "Ванда/Віжен".

Але найцікавіше, що статуетку може отримати Опра Вінфрі за своє скандальне інтерв'ю з Меган Маркл і принцом Гаррі, яке вийшло в березні цього року.

Воно потрапило в категорію "Видатний документальний або спеціальний випуск" разом із ток-шоу United Shades Of America з Камау Беллом, "Мій наступний гість не потребує представлення з Девідом Леттерманом", "Стенлі Туччі: У пошуках Італії" і документальним серіалом Vice.

Меган Маркл і принц Гаррі на інтерв'ю у Опри Вінфрі
Меган Маркл і принц Гаррі на інтерв'ю у Опри Вінфрі / Фото: Instagram

Нагадаємо, що під час бесіди з Опрою Меган і Гаррі розсекретили стать другої дитини. Але запам'яталося інтерв'ю скандальними заявами пари, які вплинули на і без того складні стосунки з королівською родиною.

Що Меган і Гаррі розповіли Опрі Вінфрі. Коротко.

В тренді
  • Гаррі переживав, що історія його матері принцеси Діани повториться з Меган.
  • Кейт Міддлтон довела Меган до сліз, а не навпаки, як писали ЗМІ.
  • Меган зіткнулася з проявом расизму в Букінгемському палаці.
  • Дружина принца Гаррі думала про самогубство.
  • Весілля Меган Маркл і принца Гаррі було не справжнім – вони одружилися кількома днями раніше.

Це було перше інтерв'ю Меган і Гаррі після їхнього переїзду до США. Британські таблоїди виступили проти герцога і герцогині Сассекських. Велика кількість британців, згідно з опитуваннями, назвали неприйнятними заяви принца Гаррі та його дружини в інтерв'ю Опрі Вінфрі.

Чи є шанс на примирення королівської сім'ї і Меган Маркл – дивіться в сюжеті:

Раніше ми писали, що шанувальники Меган Маркл накинулися на принца Вільяма після його заяви про расизм на "Євро-2020".

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Я досить рано став батьком. Коли народився Саша, а потім Христина, у мене ще був вітер в голові. Можна сказати, був творчою і навіть легковажною людиною. Зараз відчуваю подвійну відповідальність. Я вже і батько, і дід. Маю трьох онуків. Виходить, мої онуки старше сина

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