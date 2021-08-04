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Ікона стилю: 5 модних правил від Меган Маркл

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
4 серпня, 11:34
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Як виглядати по-королівськи просто і вишукано — вчимося у герцогині Сассекської
/ Фото: Сьогодні

Сьогодні, 4 серпня, одна з найзнаменитіших жінок світу, Меган Маркл відзначає 40-й день народження. Меган, яка найняла організатора вечірок Кім Кардаш’ян для святкування свого ювілею, збирається провести цей день у колі чоловіка і дітей, а також 65 найближчих друзів.

Ми не припиняємо надихатися стилем, роботою і проєктами герцогині Сассекської, і на честь її ювілею виділили п'ять правил, які допоможуть виглядати по-королівськи просто і вишукано.

1. Робіть ставку на базові речі

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Фото: AFP

Чорний гольф в гардеробі на перший погляд може здатися нудним, але правильно підібраний однотонний лонгслів допоможе створити стильний образ. Такі класичні речі краще поєднувати з брюками прямого крою і завищеною талією, джинсами кльош, мідіспідницями і кюлотами.

2. Вибирайте ефектні аксесуари

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Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Для одягу нейтральних відтінків намагайтеся підбирати якомога яскравіші аксесуари. Це можуть бути шарфи неонових відтінків, асиметричні сумки, фантазійні намиста. Меган показала, як чоботи, рукавички, сумочка і капелюшок багатого коньячного кольору можуть зробити образ стильним.

3. Одягайтеся невимушено

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Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Біла сорочка і джинси – ідеальний варіант практично для будь-якого випадку. У такому вбранні можна прийти в офіс, доповнивши його класичними туфлями, вирушити на прогулянку, надівши сандалі і бейсболку, а яскраві масивні прикраси і босоніжки на високих підборах зроблять образ відповідним для вечірки.

4. Пальто – основа зимового образу

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Фото: AFP

У холодну погоду не варто ховатися в пуховики й сірі куртки. Зробити образ жіночним та елегантним завжди можна за допомогою пальто. Клітка, класичний чорний або ніжний білий, асиметричний крій – вибирайте на свій смак і не прогадаєте!

5. Чорний діловий костюм – must-have у гардеробі

afp

Фото: AFP

Чорний діловий костюм як у Меган Маркл найкраща заміна маленької чорної сукні! Він стане незамінною класикою в жіночому гардеробі. Носити його краще з білою сорочкою, лонгслівами нейтральних відтінків або блузами. Туфлі-човники – найкраще доповнення.

Дивіться відео, як Меган Маркл вдається порушувати правила суворого королівського протоколу.

Також читайте про герцогиню Сассекську:

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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