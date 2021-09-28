Помада Меган Маркл за 900 гривен, без которой не обойтись этой осенью

Поклонники не перестают следовать модным правилам Меган Маркл как в выборе одежды, так и косметики. Визажистка герцогини Сассекской Линда Хэй рассказала, какой помадой пользуется звезда. Оказалось, Меган Маркл является поклонницей бренда декоративной косметики Charlotte Tilbury и ее губной помады оттенка Pillow Talk.
Именно этот цвет Линда использовала для макияжа герцогини во время съемки ее с принцем Гарри для обложки журнала TIME. Этот оттенок является фаворитом многих знаменитостей, включая Николь Кидман, Эмму Робертс и Алексу Чанг.
Как рассказала визажистка, телесный розовый цвет подходит всем без исключения. Неудивительно, что Меган выбирает именно его.
Charlotte Tilbury, который основала британская визажистка, является давним любимым брендом королевской семьи и самой Елизаветы. Шарлотт Тилбери даже была удостоена рыцарским Орденом Британской империи в 2018 году.
Интересно, Меган Маркл специально использовала помаду бренда для съемки обложки TIME? Ведь это отличный способ отдать дань уважения британской индустрии, да и самой королеве.
Губную помаду Charlotte Tilbury оттенка Pillow Talk можно купить на сайте Sephora за $34 (918 грн).
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