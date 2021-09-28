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Помада Меган Маркл за 900 гривен, без которой не обойтись этой осенью

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"
28 сентября, 14:14
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Меган Маркл использовала любимую помаду королевы Елизаветы II для съемки обложки журнала TIME. Рассказываем, какой оттенок выбрала герцогиня Сассекская
Самый модный оттенок помады Меган Маркл
Самый модный оттенок помады Меган Маркл / Фото: Сегодня

Поклонники не перестают следовать модным правилам Меган Маркл как в выборе одежды, так и косметики. Визажистка герцогини Сассекской Линда Хэй рассказала, какой помадой пользуется звезда. Оказалось, Меган Маркл является поклонницей бренда декоративной косметики Charlotte Tilbury и ее губной помады оттенка Pillow Talk.

Именно этот цвет Линда использовала для макияжа герцогини во время съемки ее с принцем Гарри для обложки журнала TIME. Этот оттенок является фаворитом многих знаменитостей, включая Николь Кидман, Эмму Робертс и Алексу Чанг.

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Принц Гарри и Меган Маркл на обложке Time
Принц Гарри и Меган Маркл на обложке Time / Фото: Time

Как рассказала визажистка, телесный розовый цвет подходит всем без исключения. Неудивительно, что Меган выбирает именно его.

Charlotte Tilbury, который основала британская визажистка, является давним любимым брендом королевской семьи и самой Елизаветы. Шарлотт Тилбери даже была удостоена рыцарским Орденом Британской империи в 2018 году.

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Интересно, Меган Маркл специально использовала помаду бренда для съемки обложки TIME? Ведь это отличный способ отдать дань уважения британской индустрии, да и самой королеве.

Губную помаду Charlotte Tilbury оттенка Pillow Talk можно купить на сайте Sephora за $34 (918 грн).

Губная помада Charlotte Tilbury оттенка Pillow Talk
Губная помада Charlotte Tilbury оттенка Pillow Talk / Фото: sephora.com

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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