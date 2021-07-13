Принц Гаррі і Меган Маркл готують фільм про королівську сім'ю

Меган Маркл і принц Гаррі планують випустити документальний фільм про королівську сім'ю в рамках контракту з Netflix

Меган Маркл і принц Гаррі готують новий проєкт про королівську сім'ю / Фото: Getty Images

Примирення принца Гаррі і Меган Маркл з королівською родиною може відбутися не скоро. Після скандального інтерв'ю герцоги Сассекському можуть випустити в рамках контракту з Netflix ще і фільм, який викриває королівську сім'ю. Про це пише New Idea.

За інформація видання, стрімінговий сервіс тисне на герцогів Сассекських, що потрібно відпрацьовувати багатомільйонний контракт. Саме тому Гаррі і Меган вирішили зняти документальний фільм про королівську сім'ю.

Меган Маркл і принц Гаррі / Фото: Getty Images

Як розповів інсайдер з палацу, онук Єлизавети II встиг зняти кадри для майбутнього фільму, відвідавши Лондон на початку липня.

"Ходили чутки, що Гаррі і Меган планують зняти документальний фільм про королівську сім'ю. Цілком можливо, що він знімав відео під час поїздки додому "в дослідницьких цілях", – зазначив інсайдер.

Раніше принц Гаррі став продюсером ще одного проекту для Netflix. Документальний проєкт розповість про їх підготовку до Invictus Games ( "Ігор непереможних") – спортивних змагань, які принц заснував в 2014 році.

Нагадаємо, нещодавно Меган Маркл розпочала співпрацю з компанією, яку раніше звинувачувала в сексизмі.

Раніше ми розповідали, що Меган Маркл і принцу Гаррі заплатять, щоб вони більше не заводили дітей.