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Принц Гаррі і Меган Маркл готують фільм про королівську сім'ю

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
13 липня, 10:54
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Меган Маркл і принц Гаррі планують випустити документальний фільм про королівську сім'ю в рамках контракту з Netflix
Меган Маркл і принц Гаррі готують новий проєкт про королівську сім'ю
Меган Маркл і принц Гаррі готують новий проєкт про королівську сім'ю / Фото: Getty Images

Примирення принца Гаррі і Меган Маркл з королівською родиною може відбутися не скоро. Після скандального інтерв'ю герцоги Сассекському можуть випустити в рамках контракту з Netflix ще і фільм, який викриває королівську сім'ю. Про це пише New Idea.

За інформація видання, стрімінговий сервіс тисне на герцогів Сассекських, що потрібно відпрацьовувати багатомільйонний контракт. Саме тому Гаррі і Меган вирішили зняти документальний фільм про королівську сім'ю.

Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі / Фото: Getty Images

Як розповів інсайдер з палацу, онук Єлизавети II встиг зняти кадри для майбутнього фільму, відвідавши Лондон на початку липня.

"Ходили чутки, що Гаррі і Меган планують зняти документальний фільм про королівську сім'ю. Цілком можливо, що він знімав відео під час поїздки додому "в дослідницьких цілях", – зазначив інсайдер.

Раніше принц Гаррі став продюсером ще одного проекту для Netflix. Документальний проєкт розповість про їх підготовку до Invictus Games ( "Ігор непереможних") – спортивних змагань, які принц заснував в 2014 році.

Нагадаємо, нещодавно Меган Маркл розпочала співпрацю з компанією, яку раніше звинувачувала в сексизмі.

Раніше ми розповідали, що Меган Маркл і принцу Гаррі заплатять, щоб вони більше не заводили дітей.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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