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Polka dot і шпильки: Джилл Байден з'явилася на відкритті Олімпіади в Токіо у ретро образі

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
24 липня, 09:24
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Цей візит став першою міжнародною поїздкою Джилл Байден у якості першої леді США. Для такого випадку вона підібрала сукню з ретро принтом
Джилл Байден на відкритті Олімпіади в Токіо
Джилл Байден на відкритті Олімпіади в Токіо / Фото: Instagram, Скріншот з YouTube

Джилл Байден, яка в рожевому аутфіті вперше зустрілася з Кейт Міддлтон, з'явилася на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Токіо в цю п'ятницю. Для заходу перша леді США обрала витончену чорно-білу сукню в горошок від Brandon Maxwell, в комплекті з чорним клатчем і туфлями на підборах з відкритою п'ятою.

Вона не забула про безпеку і одягла чорну захисну маску з маленьким американським прапором. Джилл Байден завершила образ багатошаровим перловим намистом і розпустила волосся, укладене легкими хвилями.

Джилл Байден прибула до Японії, щоб підтримати команду США на Олімпійських іграх 2020 на п'ятиденній поїздці. Це її перша сольна міжнародна поїздка в якості першої леді.

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Раніше під час зустрічі з прем'єр-міністром Японії і його дружиною Джилл Байден була одягнена в квітковий костюм від Tom Ford. Джилл продемонструвала аутфіт з шовкової блузи та спідниці із зображенням квітів гібіскуса.

Раніше ми писали, що перша леді США Джилл Байден стала героїнею нового номеру американського Vogue за серпень. Для фото вона позувала у сукні від Oscar de la Renta з квітковим принтом і в прикрасах Tiffany & Co. Цікаво, що на деяких фото до неї приєднався чоловік.

Джилл Байден знялася для обкладинки американського Vogue
Джилл Байден знялася для обкладинки американського Vogue / Фото: Vogue

Нагадаємо, що раніше Джилл Байден показала, як врятувати нудний образ за допомогою аксесуарів.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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