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Polka dot и шпильки: Джилл Байден появилась на открытии Олимпиады в Токио в ретро образе

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
24 июля, 09:24
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Этот визит стал первой международной поездкой Джилл Байден в качестве первой леди США. Для такого случая она подобрала платье с ретро принтом
Джилл Байден на открытии Олимпиады в Токио
Джилл Байден на открытии Олимпиады в Токио / Фото: Instagram, Скриншот из YouTube

Джилл Байден, которая в розовом аутфите впервые встретилась с Кейт Миддлтон, появилась на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио в эту пятницу. Для мероприятия первая леди США выбрала изящное черно-белое платье в горошек от Brandon Maxwell, в комплекте с черным клатчем и туфлями на каблуках с открытой пяткой.

Она не забыла о безопасности и надела черную защитную маску с маленьким американским флагом. Джилл Байден завершила образ многослойным жемчужным ожерельем и распустила волосы, уложенные легкими волнами.

Джилл Байден отправилась в Японию, чтобы поддержать команду США на Олимпийских играх 2020 в пятидневной поездке. Это ее первая сольная международная поездка в качестве первой леди.

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Ранее во время встречи с премьер-министром Японии и его женой супруга американского президента была одета в цветочный костюм от Tom Ford. Джилл продемонстрировала аутфит из шелковой блузы и юбки с изображением цветов гибискуса.

Ранее мы писали, что первая леди США Джилл Байден стала героиней нового номера американского Vogue за август. Для фото она позировала в платье от Oscar de la Renta с цветочным принтом и в украшениях Tiffany & Co. Примечательно, что на некоторых фото к ней присоединился супруг.

Джилл Байден снялась для обложки американского Vogue
Джилл Байден снялась для обложки американского Vogue / Фото: Vogue

Напомним, что ранее Джилл Байден показала, как спасти скучный образ с помощью аксессуаров.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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