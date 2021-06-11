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Кейт Міддлтон вперше зустрілася із першою леді США Джилл Байден: обидві одягли рожеве

Сьогодні, 17:50

Представниці двох країн разом відвідали початкову школу в графстві Корнуолл і взяли участь в освітньому круглому столі

Кейт Міддлтон вперше зустрілася із Джилл Байден
Кейт Міддлтон вперше зустрілася із Джилл Байден
Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Кейт Міддлтон, яка нещодавно відправила подарунок донці Меган Маркл і принца Гаррі, зустрілася з першою леді США Джилл Байден в початковій школі англійського графства Корнуолл. 70-річна Джилл супроводжує свого чоловіка Джо Байдена в його першій поїздці в Європу у якості президента.

Свою першу зустріч Кейт і Джилл зосередили на дітях й освіті. Вони відвідали Академію Конора Даунса. Байден і герцогиня Кембриджська також взяли участь в круглому столі про дошкільну освіту.

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Вони побували на екскурсії по відкритій території школи, в ході якої можна було побачити кроликів, за якими діти допомагають доглядати. Перша леді США принесла тваринам велику миску моркви.

Кейт Міддлтон для зустрічі обрала міді-сукню кольору фуксії від Alexander McQueen. Що стосується Джилл – вона одягла яскраво-рожевий піджак від L'Agence поверх білої сукні від Akris і босоніжок від Valentino. У обох дам, до речі, взуття однакового відтінку беж.

Джилл Байден в Великій Британії зустрілася із Кейт Міддлтон
Джилл Байден в Великій Британії зустрілася із Кейт Міддлтон
Фото: Getty Images

До слова, це вбрання ми вже бачили на Джилл Байден – в квітні вона відвідала коледж Саук Веллі в Діксоні в такому ж аутфіті.

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Раніше ми писали, що Кейт Міддлтон повторила образ принцеси Діани, який все ще в тренді.

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