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Надя Дорофєєва прикрила груди руками у ванні з квітами (фото)

Сьогодні, 12:31

Співачка прийняла ванну разом з Володимиром Дантесом

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес відпочивають на Балі і публікують звідти фото і відео. Нещодавно парочка поділилася чарівними кадрами, де вони стоять під водоспадом на скелі. Тепер зіркове подружжя вирішило скупатися у ванні.

На фото, яке Дантес запостив в Instagram, Надя, прикривши бюст руками, лежить повністю оголена у ванні з квітами.

"Ми бачимо себе не так, як інші. Наводжу приклад різних поглядів. Вважаю, що я сильно не допрацював по композиції, світла і взагалі ракурс не дуже вдало вибрав. А ось Надя постаралася. Каже, що я тут сильно добре вийшов. Хто я такий, щоб їй не вірити", – підписав знімки Дантес.

Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва
Фото: instagram.com/vladimirdantes

На ще одному кумедному кадрі позує сам Дантес з квітами у волоссі.

Володимир Дантес
Володимир Дантес
Фото: instagram.com/vladimirdantes

Нагадаємо, Надя Дорофєєва показала фігуру в купальнику на Балі .

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