DOROFEEVA стала першою українською співачкою, яка встановила мільйонний рекорд на Spotify

Менш ніж за два місяці її дебютний трек прослухали мільйон разів

Українська співачка Надя Дорофєєва, яка після розпаду гурту "Время и Стекло" виступає під ім'ям DOROFEEVA , встановила рекорд на стрімінговому аудіосервісі Spotify.

Надя стала першою артисткою з України, чию пісню прослухали мільйон разів менше ніж за два місяці. Про це Дорофєєва повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"У пісні gorit вже більше 1 млн прослуховувань на Spotify менше ніж за два місяці. І, як виявилося, це кращий результат для українського артиста", – написала Надя.

Надя Дорофєєва Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Зазначимо, що свою першу сольну пісню gorit Надя представила в листопаді минулого року. Багатьом її шанувальникам сподобався трек, проте через кліп на пісню виник скандал в Мережі, після якого Потапу, продюсеру Наді, довелося вибачатися.

Але не тільки деякі фрагменти кліпу Наді обурили українців. Багато хто почав порівнювати пісню з іншими композиціями, звинувачуючи Дорофєєву в плагіаті.

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