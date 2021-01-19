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DOROFEEVA стала першою українською співачкою, яка встановила мільйонний рекорд на Spotify

Сьогодні, 13:47

Менш ніж за два місяці її дебютний трек прослухали мільйон разів

Українська співачка Надя Дорофєєва, яка після розпаду гурту "Время и Стекло" виступає під ім'ям DOROFEEVA , встановила рекорд на стрімінговому аудіосервісі Spotify.

Надя стала першою артисткою з України, чию пісню прослухали мільйон разів менше ніж за два місяці. Про це Дорофєєва повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"У пісні gorit вже більше 1 млн прослуховувань на Spotify менше ніж за два місяці. І, як виявилося, це кращий результат для українського артиста", – написала Надя.

Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Зазначимо, що свою першу сольну пісню gorit Надя представила в листопаді минулого року. Багатьом її шанувальникам сподобався трек, проте через кліп на пісню виник скандал в Мережі, після якого Потапу, продюсеру Наді, довелося вибачатися.

Але не тільки деякі фрагменти кліпу Наді обурили українців. Багато хто почав порівнювати пісню з іншими композиціями, звинувачуючи Дорофєєву в плагіаті.

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