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Образ дня: Тіна Кароль в сукні з органічних конопель (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life"
4 жовтня, 16:00
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Артистка з'явилася в дуже романтичному образі і анонсувала вихід нового альбому. Розповідаємо подробиці про зйомку і новий український бренд одягу
Тіна Кароль в сукні бренду Hempful
Тіна Кароль в сукні бренду Hempful / Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль, яка нещодавно розповіла, що носить завжди в сумці, опублікувала нову зйомку. Співачка виклала в своєму Instagram-акаунті нові фото, на яких позує в білій сукні.

/ Фото: instagram.com/tina_karol

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Артистка з'явилася в дуже романтичному образі. Судячи з геолокації поста, зйомка проходила в Нью-Йорку.

/ Фото: instagram.com/tina_karol

/ Фото: instagram.com/tina_karol

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Кадри зі зйомки були опубліковані Тіною як анонс до виходу нового альбому співачки. Про це вона і розповіла підписникам, залишивши частку інтриги:

Невичерпне джерело натхнення – наша взаємність. Ви готові до нового альбому? Який він буде, як думаєш?

Ось ще пару рядків головоломки:

У тьмяному світлі фар

Поцілунок на фарт ...

Для фотосесії Кароль обрала сукню українського молодого бренду Hempful. Цікаво, що весь одяг бренду створюється з органічно вирощених конопель. Таким чином дизайнер і засновниця Hempful фотограф Інна Постникова розвиває новий для України напрям – усвідомлену моду.

/ Фото: instagram.com/tina_karol

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Справа в тому, що в процесі вирощування конопель необхідно менше води і площі. Також цей матеріал не вибагливий у догляді. Таким чином одяг не просто унікальний, а й довговічний.

/ Фото: instagram.com/tina_karol

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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