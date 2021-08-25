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Дивіться: Тіна Кароль в жовтій сукні з бантиками на концерті Андреа Бочеллі. І це найкраще з її виступу (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
25 серпня, 12:20
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У День Незалежності України, 24 серпня, легендарний італійський оперний співак Андреа Бочеллі дав концерт в Києві на Площі Конституції біля Маріїнського парку
/ Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

Артист виступав з українськими зірками, серед яких Тіна Кароль, Джамала і Людмила Монастирська.

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/ Фото: president.gov.ua

У кулуарах ходять чутки, що Бочеллі особисто відбирав артистів, які будуть з ним співати.

На заході був присутній президент України з дружиною, були помічені Катерина Кухар та Олександр Стоянов, Лілія Подкопаєва та Оля Полякова, а також депутати Верховної Ради з дружинами. Простим українцям потрапити на концерт не вдалося, хоча раніше анонсували безкоштовний вхід для всіх бажаючих.

На самому заході охорона і адміністрація просили не знімати виступи зірок, охорона настійно вимагала прибрати смартфони.

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Тіна Кароль з Андреа Бочеллі виконали пісню Con te paritio. Для виступу Кароль вибрала довгу жовту сукню з бантиками.

Думки підписників в соцмережах про вибір нарядів Тіни для святкових концертів розійшлися. Одні захоплювалися жовтою сукнею по фігурі співачки, порівнюючи з безглуздим технологічним топом з оком, який вона наділа на концерт на "Олімпійському".

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Другі, навпаки, віддали перевагу технологічному образу замість класичної сукні характерної для оперної сцени.

Деякі ж з шанувальників співачки зовсім були розчаровані її виступом. Хоча Тіна Кароль і має сильний красивий голос, виконуючи пісню зі знаменитим тенором, було помітно істотну різницю.

Дивіться відео про концерт легендарного італійця:

Раніше ми розповідали:

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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