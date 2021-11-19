Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Анатомія "Вагнергейту" Чорноморець - Динамо: онлайн Чорноморець - Динамо: онлайн 💸 Тисяча Зеленського 💡 Велике оновлення мереж

Black Friday 2021

Стиль Керрі

Круті фото на смартфон

Шоу "Маска"-2

Новий рік 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Образ дня: Кейт Міддлтон у смарагдовій сукні, яку вже одягала у 2019 році (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
19 листопада, 11:57
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Герцогиня Кембриджська обрала для події сукню, в якій вже з'являлася на публіці в 2019 році. Дивіться розкішний вихід Кейт
Кейт Міддлтон у смарагдовій сукні Jenny Packham
Кейт Міддлтон у смарагдовій сукні Jenny Packham / Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон відвідала благодійне вар'єте-шоу в Альберт-холі, яке щорічно проводять для збору коштів фонду організації Royal Variety Charity. На подію герцогиня Кембриджська одягла шикарну сукню свого улюбленого дизайнера Дженні Пекхем. Образом Кейт можна надихатися до нескінченності, адже саме таке плаття стане ідеальним варіантом для новорічної ночі та дозволить зробити ефектні знімки на смартфон.

Кейт обрала смарагдову сукню довжини максі, розшиту паєтками та бісером з колекції Jenny Packham осінь-зима 2020. Образ герцогиня доповнила смарагдовим геометричним клатчем Jenny Packham та золотими сережками Missoma London.

Реклама

Кейт Міддлтон у смарагдовій сукні Jenny Packham
Кейт Міддлтон у смарагдовій сукні Jenny Packham / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Кейт вже одягала цю сукню під час офіційного візиту до Пакистану у 2019 році.

Кейт Міддлтон у Пакистані у 2019 році
Кейт Міддлтон у Пакистані у 2019 році / Фото: Getty Images

Реклама

Герцоги Кембриджські давно підтримують цей захід, вперше відвідавши благодійний вечір ще 2014 року.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон
Принц Вільям та Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Читайте також:

Реклама

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Мобільні духом
Отримай свою суперсилу
Залітай у всесвіт Київстар!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Як не провалити Tinder-побачення
Чоловіча думка
Happy New Year
Зустрічаємо Новий рік у Європі
Обрати напрямок
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Лайфхак тижня
Як дістатись на роботу без стресу
Хакнути
Реюніон року
Поттеріана повертається! Чекаєш на прем'єру?
Коли і де дивитись
Здорово
Дізнатися індекс маси свого тіла СЬОГОДНІ
Розрахувати
Ваш ІМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Особистий досвід
Що потрібно знати перед тим, як стояти на цвяхах
Чесний відгук
Осіннє чтиво
Обираємо книгу під настрій
Читатиму
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Наскільки за рік подорожчало багате життя?
Йдемо у найдорожчий супермаркет Києва
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
15 - 21 листопада
Читати гороскоп
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти