Образ дня: Кейт Міддлтон у смарагдовій сукні, яку вже одягала у 2019 році (фото)

Кейт Міддлтон відвідала благодійне вар'єте-шоу в Альберт-холі, яке щорічно проводять для збору коштів фонду організації Royal Variety Charity. На подію герцогиня Кембриджська одягла шикарну сукню свого улюбленого дизайнера Дженні Пекхем. Образом Кейт можна надихатися до нескінченності, адже саме таке плаття стане ідеальним варіантом для новорічної ночі та дозволить зробити ефектні знімки на смартфон.
Кейт обрала смарагдову сукню довжини максі, розшиту паєтками та бісером з колекції Jenny Packham осінь-зима 2020. Образ герцогиня доповнила смарагдовим геометричним клатчем Jenny Packham та золотими сережками Missoma London.
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Нагадаємо, раніше Кейт вже одягала цю сукню під час офіційного візиту до Пакистану у 2019 році.
Герцоги Кембриджські давно підтримують цей захід, вперше відвідавши благодійний вечір ще 2014 року.
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