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"Не час помирати": герцоги Кембриджські, Деніел Крейг та інші зірки на прем'єрі нової бондіани

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life"
28 вересня, 23:20
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Головна кіноподія року – прем'єра 25-го фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати". Дивіться, хто прийшов на червону доріжку найочікуванішої прем'єри
Гості на прем'єрі фільму "Не час помирати"
Гості на прем'єрі фільму "Не час помирати" / Фото: Getty Images

Сьогодні ввечері, в Королівському Альберт-Холі в Лондоні, відбулася довгоочікувана прем'єра саги про шпигуна 007 Джеймса Бонда, яку кілька разів переносили. На червоній доріжці прем'єри картини "Не час помирати" виконавець головної ролі Деніел Крейг з'явився в костюмі з рожевим смокінгом.

Деніел Крейг
Деніел Крейг / Фото: Getty Images

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Модні критики вже відзначили колір костюма актора, припустивши, що відтінки рожевого були обрані як символ зміни в маскулінному всесвіті Бонда. Варто зазначити, що європейське суспільство побільше нашого розбирається в гендерній рівності та, швидше за все, вибір рожевого піджака був продиктований модою на різнокольорові чоловічі костюми.

Масштаб події вражає, враховуючи, що на червоній доріжці з'явилися і представники королівської сім'ї. Кейт Міддлтон прибула на прем'єру в золотій сукні-кейпі Jenny Packham з принцом Вільямом в оксамитовому смокінгу.

/ Фото: Getty Images

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Компанію їм склали принц Чарльз з дружиною герцогинею Корнуолльською, яка прибула в блідо-блакитній сукні зі срібною вишивкою Bruce Oldfield.

/ Фото: Getty Images

Прем'єру 25-го фільму про агента Джеймса Бонда відвідали актори, які зіграли головні ролі в картині: Рамі Малек, Леа Сейду, Лашана Лінч. До них приєдналися і Біллі Айліш з братом Фіннеасом, які створили саундтрек до фільму, сценаристка Фібі Уоллер-Брідж, актриса і колишня дівчина Бена Аффлека Ана де Армас, актор Джейсон Момоа з дітьми, співачка Джері Холлівелл з чоловіком.

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Леа Сейду в Louis Vuitton
Леа Сейду в Louis Vuitton / Фото: Getty Images

Лашана Лінч в Vivienne Westwood
Лашана Лінч в Vivienne Westwood / Фото: Getty Images

Ана де Армас в Louis Vuitton
Ана де Армас в Louis Vuitton / Фото: Getty Images

Біллі Айліш в Gucci з братом Фіннеасом
Біллі Айліш в Gucci з братом Фіннеасом / Фото: Getty Images

Джейсон Момоа з дітьми
Джейсон Момоа з дітьми / Фото: Getty Images

Рамі Малек в Prada
Рамі Малек в Prada / Фото: Getty Images

Фібі Уоллер-Бридж в Azzaro
Фібі Уоллер-Бридж в Azzaro / Фото: Getty Images

Джуді Денч
Джуді Денч / Фото: Getty Images

Мішель Йео, що зіграла дівчину Бонда у фільмі "Завтра не помре ніколи", в Ellie Saab
Мішель Йео, що зіграла дівчину Бонда у фільмі "Завтра не помре ніколи", в Ellie Saab / Фото: Getty Images

Джері Холлівелл з чоловіком
Джері Холлівелл з чоловіком / Фото: Getty Images

Цікаво, що на прем'єру запросили медичних працівників і військовослужбовців, які внесли неоціненний вклад під час пандемії.

Нагадаємо, фільм "Не час помирати" стане останнім, в якому агента 007 зіграв Деніел Крейг.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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