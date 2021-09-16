Як повторити образ Кейт Міддлтон в діловому стилі: фото, приклади, ціни

Кейт Міддлтон через два місяці повернулася до роботи і нарешті з'явилася на публіці.
Герцогиня Кембриджська протягом останніх двох місяців була на літніх канікулах зі своїм чоловіком, принцом Вільямом, і трьома дітьми. Вчора Кейт повернулася до королівського обв'язку, відвідавши військову базу королівських ВПС Брайз Нортон в Оксфордширі і зустрівшись з тими, хто допомагав евакуювати біженців під час захоплення Афганістану талібами.
Для першого виходу після відпустки Кейт одягла класичний костюм, який включав кремовий блейзер Reiss, білу шовкову блузку Jane і темно-сині штани вільного крою зі стрілками Jigsaw. Образ герцогиня доповнила бежевою міні-сумкою від бренду Tusting, туфлями-човниками з гострим носком і срібними сережками. Її макіяж був виконаний в природних тонах, а волосся – розпущене.
Класичний лук герцогині Кембриджської – ідеальний варіант для щоденного походу в офіс. Підбираємо речі в стилі Кейт:
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