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Як повторити образ Кейт Міддлтон в діловому стилі: фото, приклади, ціни

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
16 вересня, 11:35
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Герцогиня Кембриджська два місяці провела у відпустці, насолоджуючись сімейним життям з чоловіком, принцом Вільямом, і їх трьома дітьми. Перший вихід Кейт як завжди елегантний
Кейт Міддлтон в елегантному діловому образі зустрілася з військовими
Кейт Міддлтон в елегантному діловому образі зустрілася з військовими / Фото: Getty Images, instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Кейт Міддлтон через два місяці повернулася до роботи і нарешті з'явилася на публіці.

Герцогиня Кембриджська протягом останніх двох місяців була на літніх канікулах зі своїм чоловіком, принцом Вільямом, і трьома дітьми. Вчора Кейт повернулася до королівського обв'язку, відвідавши військову базу королівських ВПС Брайз Нортон в Оксфордширі і зустрівшись з тими, хто допомагав евакуювати біженців під час захоплення Афганістану талібами.

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Кейт Міддлтон в Оксфордширі
Кейт Міддлтон в Оксфордширі / Фото: Getty Images

Для першого виходу після відпустки Кейт одягла класичний костюм, який включав кремовий блейзер Reiss, білу шовкову блузку Jane і темно-сині штани вільного крою зі стрілками Jigsaw. Образ герцогиня доповнила бежевою міні-сумкою від бренду Tusting, туфлями-човниками з гострим носком і срібними сережками. Її макіяж був виконаний в природних тонах, а волосся – розпущене.

Кейт Міддлтон і британські військові в Оксфордширі
Кейт Міддлтон і британські військові в Оксфордширі / Фото: Getty Images

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Класичний лук герцогині Кембриджської – ідеальний варіант для щоденного походу в офіс. Підбираємо речі в стилі Кейт:

Жакет Anna Yakovenko (2300 грн), блуза Must Have (1599 грн), брюки Vovk (790 грн), сумка Zara (1299 грн), сережки Sova (7689 грн), туфлі Braska (1299 грн)
Жакет Anna Yakovenko (2300 грн), блуза Must Have (1599 грн), брюки Vovk (790 грн), сумка Zara (1299 грн), сережки Sova (7689 грн), туфлі Braska (1299 грн) / Фото: Getty Images, пресслужба

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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