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Образ дня: Кейт Миддлтон блистает в изумрудном платье, которое уже надевала в 2019 году (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
19 ноября, 11:57
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Герцогиня Кембриджская выбрала для события платье, в котором уже появлялась на публике в 2019 году. Смотрите шикарный выход Кейт
Кейт Миддлтон в изумрудном платье Jenny Packham
Кейт Миддлтон в изумрудном платье Jenny Packham / Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон посетила благотворительное варьете-шоу в Альберт-холл, которое ежегодно проводят для сбора средств фонда организации Royal Variety Charity. На событие герцогиня Кембриджская надела шикарное платье своего любимого дизайнера Дженни Пэкхэм. Образом Кейт можно вдохновляться до бесконечности, ведь именно такое платье станет идеальным вариантом для новогодней ночи и позволить сделать эффектные снимки на смартфон.

Кейт выбрала изумрудное платье длины макси, расшитое пайетками и бисером из коллекции Jenny Packham осень-зима 2020. Образ герцогиня дополнила изумрудным геометрическим клатчем Jenny Packham и золотыми серьгами Missoma London.

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Кейт Миддлтон в изумрудном платье Jenny Packham
Кейт Миддлтон в изумрудном платье Jenny Packham / Фото: Getty Images

Напомним, ранее Кейт уже надевала это платье во время официального визита в Пакистан в 2019 году.

Кейт Миддлтон в Пакистане в 2019 году
Кейт Миддлтон в Пакистане в 2019 году / Фото: Getty Images

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Герцоги Кембриджские давно поддерживают это мероприятие, впервые посетив благотворительный вечер еще в 2014 году.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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