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Образ дня: 58-річна Демі Мур в наряді з глибоким декольте стала зіркою Венеції

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
6 вересня, 13:30
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Актриса прибула на вечірку в рамках 78-го Венеціанського кінофестивалю. Для червоної доріжки голлівудська зірка вибрала трендовий білий костюм
Зіркові гості на одній із вечірок Венеційського кінофестивалю
Зіркові гості на одній із вечірок Венеційського кінофестивалю / Фото: instagram.com/eizagonzalez/

Демі Мур, яку раніше обговорювали в мережі через невдалу пластики обличчя, прибула до Венеції, де зараз проходить кінофестиваль. Актриса взяла участь у гала-концерті "Жінки в кіно", організованому Red Sea Film Festival.

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58-річна зірка блищала в білому костюмі з глибоким декольте, який складався з кроп-топа і спідниці-олівець. Для виходу знаменитість обрала образ Mônot – бренду лівано-американського дизайнера Елі Мізрахі.

Образ актриса доповнила сережками і браслетом. У виборі зачіски вона залишилася вірною своєму фірмовому стилю – рівне розпущене волосся. Макіяж зірка зробила вечірній в нюдових тонах.

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Мур, мабуть, стала найяскравішою гостею заходу. Демі показала всю красу фігури – ефектне декольте і шикарний прес. Складається враження, що вона абсолютно не виходить зі спортзалу.

Кейт Хадсон, Демі Мур, Ейса Гонсалес з другом
Кейт Хадсон, Демі Мур, Ейса Гонсалес з другом / Фото: instagram.com/eizagonzalez/

У компанії Демі Мур були помічені актриси Кейт Хадсон і Ейса Гонсалес, а також мільярдер Владислав Доронін.

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Элі Мізрахі, Демі Мур, Владислав Доронін з дівчиною Христиною Романовою
Элі Мізрахі, Демі Мур, Владислав Доронін з дівчиною Христиною Романовою / Фото: instagram.com/elimizrahi/

Нагадаємо, до 11 вересня у Венеції проходить 78-й кінофестиваль, в рамках якого організовано безліч вечірок та презентацій із зірковими гостями.

Дивіться відео про дитинство актриси:

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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