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"Що з їхніми обличчями?": Демі Мур і Кейт Мосс налякали зовнішнім виглядом на подіумі (фото)

Сьогодні, 14:33

Мур і Мосс взяли участь у показі Fendi

27 січня під час Тижня моди в Парижі відбувся показ нової колекції італійського бренду Fendi. На подіум серед інших вийшли знаменита модель, 47-річна Кейт Мосс і не менш знаменита актриса, 58-річна Демі Мур. Їх зовнішній вигляд дуже налякав глядачів.

Демі Мур

Демі Мур відкривала показ і вся увага була прикута не до шикарного вбрання Fendi, а...до обличчя актриси! У соцмережах фото і відео Демі розлетілися зі швидкістю світла – все дивуються: що ж зірка зробила з особою? Невдала пластика?

Для порівняння: ліворуч – Демі Мур на вчорашньому показі, праворуч – Демі в лютому 2020 року, теж на Тижні моди в Парижі.

Демі Мур на показі Fendi (ліворуч) і в лютому 2020 (праворуч)
Демі Мур на показі Fendi (ліворуч) і в лютому 2020 (праворуч)
Фото: Getty Images, Скріншот з YouTube

"Що ти зробила з особою?", "Ох, Демі, твоє обличчя", "Що трапилося з обличчям?", "Операція на вилиці?", – пишуть шанувальники Демі в коментарях під її постом в Instagram.

Скріншот: instagram.com/demimoore

Кейт Мосс

Коментатори не обійшли стороною і Кейт Мосс, яка теж брала участь в показі Fendi. Багатьох підписників здивував зовнішній вигляд моделі.

На фото ліворуч – так Мосс виглядала на показі, на фото праворуч – на нещодавній фотосесії для Vogue.

Кейт Мосс на показі Fendi (ліворуч) і на знімках для Vogue (праворуч)
Кейт Мосс на показі Fendi (ліворуч) і на знімках для Vogue (праворуч)
Фото: instagram.com/katemosslatest, instagram.com/katemossagency

"Що сталося з її обличчям? Я не впізнала її", "Що ж з тобою сталося", – пишуть в коментарях шанувальниці Кейт.

Скріншот: instagram.com/katemossagency

Нагадаємо, солістка Artik & Asti чесно розповіла про свої пластичні операції. Раніше в Мережі заговорили про пластику Ксенії Мішиної.

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