Демі Мур до 27-річчя їхньої з Брюсом Віллісом дочки показала рідкісні архівні фото

Акторка ніжно привітала свою молодшу дочку з вдень народження

Акторка Демі Мур, яка раніше опублікувала перше фото після чуток про пластику, до 27-річчя своєї дочки поділилася серією архівних знімків. На фотографіях зображена їхня з Брюсом Віллісом дочка Таллула в різні періоди свого дорослішання. На фото з'явилася і сама Демі Мур в молодості.

Зіркова мама супроводила допис в Instagram зворушливими побажаннями.

Демі Мур і її дочка Талула Фото: instagram.com/demi.moore

"З Днем Народження, Таллула Бу! Ти чудова істота, і для мене велика честь бути твоєю матір'ю. У міру твого дорослішання і становлення, я сподіваюся, що ти засяєш ще яскравіше, щоб всі могли розділити унікальну чарівну солодкість твоєї душі! Нехай це буде ще один твій найкращий рік. Я люблю, тебе люблю тебе, люблю тебе!", – написала Демі Мур.

Дочка Брюса Вілліса і Демі Мур Фото: instagram.com/demi.moore

Талула Вілліс Фото: instagram.com/demi.moore

Талула Вілліс Фото: instagram.com/demi.moore

Таллула Вілліс – молодша дочка Демі Мур і Брюса Вілліса. У дівчини є старші сестри – Скаут і Румер. А зараз Брюс Вілліс виховує ще дві дочки від свого другого шлюбу з моделлю Еммою Хемінг.

Раніше Демі Мур і Кейт Мосс налякали зовнішнім виглядом на подіумі – зіркам зробили занадто ефектний макіяж.

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