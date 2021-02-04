Демі Мур до 27-річчя їхньої з Брюсом Віллісом дочки показала рідкісні архівні фото
Акторка ніжно привітала свою молодшу дочку з вдень народження
Акторка Демі Мур, яка раніше опублікувала перше фото після чуток про пластику, до 27-річчя своєї дочки поділилася серією архівних знімків. На фотографіях зображена їхня з Брюсом Віллісом дочка Таллула в різні періоди свого дорослішання. На фото з'явилася і сама Демі Мур в молодості.
Зіркова мама супроводила допис в Instagram зворушливими побажаннями.
"З Днем Народження, Таллула Бу! Ти чудова істота, і для мене велика честь бути твоєю матір'ю. У міру твого дорослішання і становлення, я сподіваюся, що ти засяєш ще яскравіше, щоб всі могли розділити унікальну чарівну солодкість твоєї душі! Нехай це буде ще один твій найкращий рік. Я люблю, тебе люблю тебе, люблю тебе!", – написала Демі Мур.
Таллула Вілліс – молодша дочка Демі Мур і Брюса Вілліса. У дівчини є старші сестри – Скаут і Румер. А зараз Брюс Вілліс виховує ще дві дочки від свого другого шлюбу з моделлю Еммою Хемінг.
Раніше Демі Мур і Кейт Мосс налякали зовнішнім виглядом на подіумі – зіркам зробили занадто ефектний макіяж.
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