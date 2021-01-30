Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Демі Мур опублікувала перше фото після чуток про пластику

Сьогодні, 14:54

Актриса показала, як виглядає зараз

Днями всі активно обговорювали нову зовнішність Демі Мур . Сам актриса ніяк не коментувала чутки про те, що вона зробила пластичну операцію. В Instagram вона опублікувала фото, як виглядає зараз.

Демі Мур поділився знімком, на якому позує в компанії з супермоделями Крісті Тарлінгтон і Кейт Мосс, а також з креативним директором Fendi Кімом Джонсоном. Тепер шанувальники можуть не переживати, актриса не робила пластичну операцію. А зовнішній вигляд на показі Fendi – це робота візажистів.

Демі Мур
Демі Мур
Фото: instagram.com/demi.moore

Шанувальники зраділи тому, що їхня улюблена актриса не зробила пластичну операцію.

"Красива", "Фух, то всього лише макіяж", "Найкрасивіша актриса", "Демі, ти найкраща", "Всі красиві", – написали в Мережі.

Раніше солістка Artik & Asti чесно розповіла про свої пластичні операції .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
"Обожнюємо тебе": Брюс Вілліс з дружиною зізналися в коханні до Демі Мур Емілі Ратаковскі повторила легендарне фото вагітної Демі Мур Демі Мур показала рідкісні архівні фото зі старшою дочкою: тоді і зараз
Демі Мур
Реклама

Новини партнерів

Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Нежный, как крем. Как приготовить медовик
"Где трусы?": скандальная Регина Тодоренко показала "голое" фото
"Где трусы?": скандальная Регина Тодоренко показала "голое" фото
Умер советский и российский актер Василий Лановой
Умер советский и российский актер Василий Лановой

Популярні статті

Сьогодні, 10:58Зірково

"Ну могла б і мене обробити": Полякова присоромила Могилевську за фотошоп

Сьогодні, 05:51Психо

Гороскоп на сьогодні 30 січня: Овни задовольнять всі свої дрібні бажання, а Тельці будуть в ударі

Вчора, 20:29Зірково

Клінічна смерть, два шлюби і пародії: все про Олександра Скічка, нового голову Черкаської ОДА

Вчора, 19:24Зірково

Слава Камінська показала нового коханого на відпочинку на Мальдівах: відео

Вчора, 18:18Смачно

Як приготувати пунш: ТОП-5 рецептів зігрівального напою

Вчора, 13:36Зірково

Скільки мільйонів Єфремов зберігає в банку: його дружина вимагає доступ до грошей

Вчора, 10:46Зірково

Ікона Америки та великий оратор. Цитати Опри Вінфрі, які надихнуть вас в будь-якій ситуації

Вчора, 10:11Зірково

Оля Полякова та Наталя Могилевська ефектно "запалюють" на дні народженні у Кухар (відео)

Вчора, 05:02Психо

Гороскоп на 29 січня: Терезів чекає приємний вечір, а Скорпіонам потрібно усамітнитися

28 січняЗірково

Розпусне 19-те століття і темношкірі аристократи. Чому серіал "Бріджертони" влаштував справжній бум

28 січняСмачно

Рецепти десертів нашвидкоруч: кращі ідеї солодких страв

28 січняМодно

Мільйон гривень! Ми знайшли найдорожчу труну в Києві (репортаж)

28 січняСмачно

Як приготувати печінкові оладки: 7 простих рецептів

28 січняПсихо

Гороскоп на сьогодні 28 січня: Левам потрібен перепочинок, а Стрільців чекає стрімкий день

27 січняЗірково

"Він може стати овочем": син Алібасова про його стан

27 січняЗірково

У Позитива з "Время и Стекло" роман з Мішель Андраде. А як же дружина?

Новини партнерів

Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Страстная жена вратаря "Динамо" дразнит фанатов
Страстная жена вратаря "Динамо" дразнит фанатов
Мика Ньютон показала фото с больницы и поведала о борьбе с раком
Мика Ньютон показала фото с больницы и поведала о борьбе с раком
Звезды нашли способ делать фото так, чтобы не было видно морщин
Звезды нашли способ делать фото так, чтобы не было видно морщин
Морква по-корейськи: прості рецепти ароматної овочевої закуски
Морква по-корейськи: прості рецепти ароматної овочевої закуски
Як виглядає найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків
Як виглядає найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти