Демі Мур опублікувала перше фото після чуток про пластику

Актриса показала, як виглядає зараз

Днями всі активно обговорювали нову зовнішність Демі Мур . Сам актриса ніяк не коментувала чутки про те, що вона зробила пластичну операцію. В Instagram вона опублікувала фото, як виглядає зараз.

Демі Мур поділився знімком, на якому позує в компанії з супермоделями Крісті Тарлінгтон і Кейт Мосс, а також з креативним директором Fendi Кімом Джонсоном. Тепер шанувальники можуть не переживати, актриса не робила пластичну операцію. А зовнішній вигляд на показі Fendi – це робота візажистів.

Демі Мур Фото: instagram.com/demi.moore

Шанувальники зраділи тому, що їхня улюблена актриса не зробила пластичну операцію.

"Красива", "Фух, то всього лише макіяж", "Найкрасивіша актриса", "Демі, ти найкраща", "Всі красиві", – написали в Мережі.

Раніше солістка Artik & Asti чесно розповіла про свої пластичні операції .

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