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Мулан, Хід королеви і ще 5 кінострічок з приголомшливими костюмами. Це лауреати Гільдії дизайнерів

Сьогодні, 19:07

Оголошено переможців найпрестижнішої премії для художників по костюмах

Церемонія BAFTA дозволила зіркам покрасуватися на червоній доріжці. А в Гільдії дизайнерів карантинні обмеження вирішили не порушувати. Головна щорічна премія для художників по костюмах відбулася в онлайн-форматі. Тріумфатором вечора стала Ненсі Стейнер, яка одягала героїню картини "Перспективна дівчина". Раніше вона також створювала костюми для фільмів "Маленька міс Щастя", "Труднощі перекладу" і "Милі кістки".

На перший погляд, вбрання "Перспективної дівчини" не так вражають, як та ж "Мулан". Та насправді саме вони стали одним із ключових факторів успіху фільму. Для головної героїні Еміральди Феннел Ненсі Стейнер розробила кілька кардинально різних образів – нетверезої бізнес-леді, безтурботної та медсестри Ретчед. Вони як своєрідний обладунок, за яким Еміральд ховає своє справжнє "я".

Пропонуємо поглянути на роботи всіх переможців премії Гільдії дизайнерів – і обов'язково взяти на замітку кілька гідних фільмів або серіалів.

"Перспективна дівчина" (Ненсі Стейнер)

Найкращі костюми в сучасному фільмі

"Ма Рейні. Мати блюзу" (Енн Рот)

Найкращі костюми в історичному фільмі

"Мулан" (Бін Дайглер)

Найкращі костюми в фентезі-фільмі

"Шіттс Крік" (Дебра Хенсон)

Найкращі костюми в сучасному серіалі

"Світ Дикого Заходу" (Шей Канліфф)

Найкращі костюми в науково-фантастичному серіалі

"Хід королеви" (Габріель Біндер)

Найкращі костюми в історичному/міні-серіалі

"Гамільтон" (Пол Тезвелл)

Найкращі костюми в реаліті-шоу, на телебаченні

Також пропонуємо подивитися найстильніші серіали 2020 року, які ви могли пропустити.

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