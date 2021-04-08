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До ювілею Гри престолів вийшов новий трейлер 8 сезону, але фанати його затролили (відео)

Сьогодні, 13:27

Трейлер приурочений до святкування 10-ї річниці виходу серіалу

До 10-го ювілею культового серіалу "Гра престолів", для якого створять унікальне пиво, випустили новий трейлер восьмого сезону. Як ми пам'ятаємо, саме завершальний сезон серіалу викликав розбіжності серед фанатів, які досі вважають, що він був суцільним розчаруванням.

На офіційному YouTube-каналі серіалу вийшов трейлер, що містить найбільш напружені та драматичні сцени восьмого сезону.

Ар'я Старк в серіалі "Гра престолів"
Ар'я Старк в серіалі "Гра престолів"
Фото: HBO

Дотепер фанати вважають, що восьмий сезон потрібно переробити. Про неоднозначний фінал серіалу висловився навіть Джордж Мартін. У результаті навіть новий трейлер не задовольнив фанатів.

У коментарях до відео написали:

  • "Спасибі, я майже тільки забув про існування цього сезону"
  • "Чому ви нагадали мені про цей неймовірний біль"
  • "HBO ганьблять себе, навіть розміщуючи це"
  • "Зробіть ремейк сезону"
  • "Ви розумієте, що, випускаючи це, ви повертаєте мій посттравматичний синдром назад?"
Скріншот YouTube
Скріншот YouTube
Скріншот YouTube
Скріншот YouTube
Скріншот YouTube

Дивіться новий трейлер восьмого сезону "Гри престолів":

Нагадаємо, що перша серія "Ігри престолів" вийшла 17 квітня у 2011 році. Усі вісім сезонів "Гри престолів" можна подивитися легально вдома онлайн на OLL.TV.

"Гра престолів"
дивiться на olltv
Дивитися

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