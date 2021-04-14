Розпуста в Лондоні 19 століття триває! Серіал Бріджертони продовжили на два нових сезони

Стрімінгова платформа Netflix заявила про продовження американського серіалу "Бріджертони", який обігнав "Відьмака" за популярністю. Поки проходять зйомки другого сезону

Історичну драму "Бріджертони", зірка якого покинув проєкт на піку його популярності, продовжили одразу на третій і четвертий сезони. Зараз у виробництві знаходиться другий сезон, але глядачі можуть бути точно впевнені, що історія сімейства Бріджертонів на цьому не закінчиться.

Про продовження стало відомо із заяви в Twitter-акаунті проєкту.

Дафна Бріджертон Фото: Netflix

Серіал "Бріджертони" вийшов в грудні минулого року та увійшов до п'ятірки найпопулярніших прем'єр, обігнавши "Відьмака" за результатами пошуку.

Серіал від сценариста "Анатомії пристрасті" і "Як уникнути покарання за вбивство" Шонди Раймс заснований на серії романів американської письменниці Джулії Куїнн. Її манера письма багато в чому схожа на стиль знаменитої Джейн Остін, книги якої вважаються шедеврами. Тільки ось звичної романтизації леді та джентльменів минулих століть в цьому серіалі ви не побачите. Серіал пронизаний темами боротьби за права жінок і расових меншин. Навіть ЛГБТ-тематика органічно вплітається в сюжет, попри те, що події відбуваються в Англії 19-го століття.

Сюжет

Дія сюжету "Бріджертонів" розгортається на початку XIX століття, в епоху Регентства в Великій Британії. У центрі уваги – досить шанована в суспільстві сім'я Бріджертонів. Старша дочка сімейства, Дафна Бріджертон, вже подорослішала і батьки вирішують, що настав час їй подумати про заміжжя. Дафна починає пошуки нареченого, але всі її потенційні закохані не вражають її.

Після чергової невдачі, перебуваючи в стані апатії й впевненості, що вона так і залишиться старою дівою, в її житті з'являється герцог Гастінгс. І хоча спочатку стосунки Дафни та герцога більше схожі на неприязнь, ніж на симпатію, дуже скоро ці двоє розуміють, що можуть бути корисними один одному. Дафну Бріджертон осяває геніальна ідея, як вона може виконати вимоги батьків.

У другому сезоні нам покажуть нову історію про лорда Ентоні Бріджертона, який шукатиме своє кохання.

Раніше ми поділилися крутими ідеями відпочинку за мотивами серіалів "Хід королеви" і "Бріджертони".

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