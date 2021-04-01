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20 ідей весняного манікюру, які ви захочете повторити

Сьогодні, 16:01

Визначитися буде складно, але ми в вас віримо

Ви вже знаєте, що зараз актуальний манікюр у стилі 70-х. Але це не єдиний яскравий тренд весни. Із настанням тепла знову набирають популярність рослинні мотиви, пастельні відтінки і кольоровий френч. Ці та інші ідеї весняного дизайну нігтів уже зібрані в нашій добірці. Залишилося лише зберегти і показати своєму майстрові!

Фото: instagram.com/solovey_nail_art

Фото: instagram.com/safinailstudio

Фото: instagram.com/the_gelbottle_inc

Фото: instagram.com/prettylittleyoustamford

Фото: instagram.com/solovey_nail_art

Фото: instagram.com/nailartbysig

Фото: instagram.com/solovey_nail_art

Фото: instagram.com/culturamanicura

Фото: instagram.com/nailalamode

Фото: instagram.com/nailalamode

Фото: instagram.com/leannehaycocknailartist

Фото: instagram.com/gelsbybry

Фото: instagram.com/nailalamode

Фото: instagram.com/la_beautique

Фото: instagram.com/g.bar.kiev

Фото: instagram.com/another.nails

Фото: instagram.com/cndworld

Фото: instagram.com/solovey_nail_art

Фото: instagram.com/solovey_nail_art

Фото: instagram.com/topknotnails

Також ваш весняний образ доповнить Cloud Skin – головний б'юті-тренд 2021.

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