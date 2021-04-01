20 ідей весняного манікюру, які ви захочете повторити
Визначитися буде складно, але ми в вас віримо
Ви вже знаєте, що зараз актуальний манікюр у стилі 70-х. Але це не єдиний яскравий тренд весни. Із настанням тепла знову набирають популярність рослинні мотиви, пастельні відтінки і кольоровий френч. Ці та інші ідеї весняного дизайну нігтів уже зібрані в нашій добірці. Залишилося лише зберегти і показати своєму майстрові!
Також ваш весняний образ доповнить Cloud Skin – головний б'юті-тренд 2021.
А ще нагадуємо, що у Life Сьогодні вийшов календар подарунків на квітень-2021 . Там ви знайдете креативні подарунки на будь-який смак і свято цього місяця.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше