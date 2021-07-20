Модні джинси на літо: вибираємо актуальну модель за типом фігури

Must-have сезону – кльош і "банани". І обираючи модні джинси не забувайте керуватися так званим правилом пропорцій

У гардеробі сучасних модниць можна нарахувати кілька пар всіляких джинсів на будь-який випадок життя. Ця універсальна річ легко вписується і в стриманий, і в романтичний аутфіт, в ній комфортно і вільно. Але які модні джинси вибрати в 2020 році? Про це пропонуємо поговорити докладніше.

Спойлер: mom-джинси все ще популярні. Про те, як і з чим носити mom-джинси ми розповідали тут. Також читайте, як обрати джинси-кльош та з чим їх носити.

При підборі джинсів потрібно звертати увагу на такі деталі:

наскільки вам в них комфортно;

чи не сковують вони ваших рухів і чи не викликають дискомфорту;

чи не передавлюють джинси живіт;

в положенні сидячи тканина не має впиватися в ваше тіло.

Вибираючи модні джинси на літо варто керуватися і так званим правилом пропорцій. Визначте свій тип фігури: "яблуко", "груша", "трикутник" тощо, і вже залежно від цього підбирайте трендову модель.

Як вибрати модні джинси за типом фігури

Для типу фігури "пісочний годинник" підійдуть стильні джинси кльош і прямі класичні. Вони вигідно підкреслять стегна і талію. А ось мом-джинси лише обважнять таку фігуру.

Модні джинси на літо 2021 | Фото: Pinterest

Як носити джинси кльош | Фото: Pinterest

Власницям фігури "перевернутий трикутник" пасуватимуть розкльошені від коліна джинси і mom-джинси. І ті й другі візуально надають об'єм у стегнах, що допомагає приховати недоліки.

Які джинси модні в 2021 році | Фото: Pinterest

Джинси мом і кюлоти вже який рік поспіль користуються популярністю у модниць в усьому світі. І це не дивно, адже перші – універсальні й зручні, а другі – ефектні й дуже стильні.

Джинси кюлоти | Фото: Pinterest

Такі джинси пасуватимуть для фігури типу "груша". А ще джинси прямого крою з високою посадкою, які підкреслять талію і подовжать ноги.

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Позначити талію і збільшити стегна у фігурі "прямокутник" допоможуть стильні скіні і "банани", які мають вузьку талію і вузький низ, але при цьому об'ємні посередині.

Модні джинси літо-2021 | Фото: Pineterst

Джинси "банани" | Фото: Pineterst

Кажучи про скіні, згадаємо, що цього сезону актуальні моделі з високою посадкою.

Джинси скіні | Фото: Pineterst

Якщо ваші тип фігури "яблуко", надягайте джинси з високою талією, які візуально підтягнуть живіт і подовжать ноги. Моделі кльош створять баланс між верхом і низом.

Модні джинси літо-2021 | Фото: Pineterst

Дівчатам невисокого зросту з трендових моделей джинсів сезону літо-2021 пасуватимуть моделі скіні і вкорочені джинси, які відкривають щиколотку. Знову ж таки, вибираємо високу посадку.

Трендові скіні | Фото: Pinterest

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