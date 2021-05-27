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Море кличе: ТОП-8 наймодніших купальників сезону

Сьогодні, 20:04

Коли і засмагати зручно, і пофоткатися приємно

Ще трохи – і можна хапати панаму, модні сонцезахисні окуляри і бігти на пляж. А раз вже з аксесуарами ми розібралися, залишилося найголовніше – купальник. Злиті з вирізами, бікіні на зав'язках і комплекти mix & match зроблять вас королевою будь-якого курорту. Про ці та п'ять інших трендів купальників розповідаємо далі.

Асиметрія

Women & # 39; s Secret, 1059 грн
Фото: womensecret.com

Асиметричний крій не тільки додає +500 до стилю, але також допомагає візуально скорегувати фігуру. Вибирайте злиті моделі на одне плече, з драпіруванням, запахом або рюшами.

Cut out

Oysho, 1099 грн
Фото: oysho.com

Крута альтернатива бікіні – купальники з вирізами. Такі не гірше підкреслять достоїнства і приховають недоліки. Наймодніші мають вирізи на талії, біля ключиць або під грудьми – в залежності від фасону. Асиметрія в їх дизайні так само вітається.

На зав'язках

H & M, 499 грн
Фото: hm.com

Тонкі стрічки зроблять цікавим навіть дуже лаконічне бікіні. До того ж із ними можна експериментувати, зав'язуючи кожного разу по-новому.

Перевернутий верх

Zara, +1398 грн
Фото: zara.com

Можна спробувати перевернути верх вашого старого купальника або купити готовий варіант. Для повноти ефекту бретелі зав'яжіть спереду хрест-навхрест.

Кроше

Mango, 1798 грн
Фото: mango.com

Не перший рік ажурні сукні, топи та штани з'являються в літніх колекціях дизайнерів. Ну а в'язані гачком бікіні взагалі гідні звання нової класики. Купатися в такому може бути не дуже зручно, зате для фото в Instagram – ідеально.

Ретро-принти

Etam, 1760 грн
Фото: etam.com

Дрібні квіти, широкі смужки і тай-дай в новому сезоні оточені особливою увагою. Можна посилити вінтажний ефект характерним кроєм або деталями. Наприклад, поясом з пряжкою або збірками на талії.

Жата тканина

Zara, 1398 грн
Фото: zara.com

Прихильницям простих силуетів варто зробити ставку на фактуру. У купальнику з жатої тканини в стилі 80-х комфортно не тільки засмагати і плавати, а й грати в пляжний волейбол. Ще один плюс – такі моделі часто випускають у красивих пастельних відтінках.

Mix & Match

Cropp Town, 618 грн
Фото: cropp.com

Купуйте два однакових купальника різних кольорів і міксуйте верх і низ. Можна підключити вже наявні у вас варіанти – тоді вийдуть справді оригінальні пляжні образи.

Щоб виглядати у моря надзвичайно, не забудьте про модний педикюр, який варто повторити цього літа.

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