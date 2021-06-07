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Обираємо пару: найтрендовіші кросівки і кеди 2021 року

Сьогодні, 18:58

Список актуальних форм і моделей, які не соромно носити в цьому році

Модні кросівки 2021: актуальні форми і моделі
Модні кросівки 2021: актуальні форми і моделі
Фото: Instagram, Pinterest

Таке практичне і зручне взуття, як кросівки, актуальне у всі часи. Ми подивилися, що носять Instagram-інфлюенсери і готові розповісти про найтрендовіші варіації кросівок, які популярні в цьому і наступних сезонах.

Відразу відзначимо, що в 2021-му затребувані лаконічність, мінімалізм, ретро. Та з огляду на, що в даному матеріалі ми говоримо все ж про спортивне взуття, не варто відмовлятися і від звичних класичних моделей снікерсів.

Які кросівки носити в 2021 році

Взуття типу "форсів" та "венсів" – це як маленька чорна сукня в світі моди – доречні абсолютно завжди. Моделі з рівною підошвою поєднуються з будь-яким стилем, а ще дуже зручні.

Які кросівки носити в 2021 році
Які кросівки носити в 2021 році
Фото: Pinterest

Білі кросівки можна носити із сукнею
Білі кросівки можна носити із сукнею
Фото: Pinterest

Кросівки з масивною підошвою залишаються на перших ролях серед взуттєвих трендів цього року. Рекомендуємо обирати моделі з базовим білим кольором.

Модні кросівки 2021
Модні кросівки 2021
Фото: instagram.com/irisloveunicorns

Влітку кросівки можна носити зі спідницями і сукнями
Влітку кросівки можна носити зі спідницями і сукнями
Фото: instagram.com/daily_wearshop

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Ще одна актуальна модель в нашому ТОПі – high tops. Це будь-які варіації високих кедів, що закривають щиколотку. Таке взуття класно виглядає з джинсами, кюлотами, класичними брюками і сукнею.

Які кеди носити у 2021-му
Які кеди носити у 2021-му
Фото: Pinterest

Актуальні кеди на літо-2021
Актуальні кеди на літо-2021
Фото: Pinterest

Скейтерські і баскетбольні кеди давно вийшли за рамки спортивного вуличного взуття. Базові моделі на кшталт Nike Cortez, Аdidas Stan Smith або Vans підходять на кожен день і приголомшливо поєднуються зі спідницею або широкими штанами.

Трендові моделі кросівок 2021
Трендові моделі кросівок 2021
Фото: Pinterest


Кеди, які треба купити у 2021-му
Кеди, які треба купити у 2021-му
Фото: instagram.com/irisloveunicorns

А що по кольору?

Якщо ви не можете відмовити собі в покупці яскравої пари кросівок, робіть це без докорів сумління. Взуття з різнокольоровими блоками вдало впишеться у літній моно-атуфіт.

Влітку можна обирати яскраве кольорове взуття
Влітку можна обирати яскраве кольорове взуття
Фото: Pinterest

Модні зелені кросівки на літо 2021
Модні зелені кросівки на літо 2021
Фото: Pinterest

Обираючи пару кросівок орієнтуйтеся на наші поради і свої вподобання. Тоді нова покупка буде довгостроковою і виправданою.

Раніше ми розповідали про 7 головних трендів цього літа, які не можна пропустити.

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