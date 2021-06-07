Обираємо пару: найтрендовіші кросівки і кеди 2021 року
Список актуальних форм і моделей, які не соромно носити в цьому році
Таке практичне і зручне взуття, як кросівки, актуальне у всі часи. Ми подивилися, що носять Instagram-інфлюенсери і готові розповісти про найтрендовіші варіації кросівок, які популярні в цьому і наступних сезонах.
Відразу відзначимо, що в 2021-му затребувані лаконічність, мінімалізм, ретро. Та з огляду на, що в даному матеріалі ми говоримо все ж про спортивне взуття, не варто відмовлятися і від звичних класичних моделей снікерсів.
Взуття типу "форсів" та "венсів" – це як маленька чорна сукня в світі моди – доречні абсолютно завжди. Моделі з рівною підошвою поєднуються з будь-яким стилем, а ще дуже зручні.
Кросівки з масивною підошвою залишаються на перших ролях серед взуттєвих трендів цього року. Рекомендуємо обирати моделі з базовим білим кольором.
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Ще одна актуальна модель в нашому ТОПі – high tops. Це будь-які варіації високих кедів, що закривають щиколотку. Таке взуття класно виглядає з джинсами, кюлотами, класичними брюками і сукнею.
Скейтерські і баскетбольні кеди давно вийшли за рамки спортивного вуличного взуття. Базові моделі на кшталт Nike Cortez, Аdidas Stan Smith або Vans підходять на кожен день і приголомшливо поєднуються зі спідницею або широкими штанами.
Якщо ви не можете відмовити собі в покупці яскравої пари кросівок, робіть це без докорів сумління. Взуття з різнокольоровими блоками вдало впишеться у літній моно-атуфіт.
Обираючи пару кросівок орієнтуйтеся на наші поради і свої вподобання. Тоді нова покупка буде довгостроковою і виправданою.
Раніше ми розповідали про 7 головних трендів цього літа, які не можна пропустити.
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