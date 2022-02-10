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Меган Фокс показала БДСМ-наряд "прибиральниці Дракули" на 14 лютого – і це дуже сексі

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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10 лютого, 10:56
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Не по-дитячому гаряче стає після перегляду нових фотографій акторки та нареченої Machine Gun Kelly у латексному вбранні
Меган Фокс у сексуальному образі до 14 лютого
Меган Фокс у сексуальному образі до 14 лютого / Фото: instagram.com/meganfox

Раніше Меган Фокс показала шанувальникам манікюр до Дня святого Валентина, а тепер зайшла трохи далі та продемонструвала пікантне вбрання до Дня закоханих. Актриса поділилася провокаційними знімками у своєму Instagram і схвилювала фантазію шанувальників.

Меган Фокс порадувала фанів відвертими фотографіями. Зірка фільмів "Трансформери", "Тіло Дженніфер", "Черепашки-ніндзя" та багатьох інших опублікувала у своєму акаунті знімок у латексному костюмі із секс-шопу та панчохах зі стрілами. Такий лук чудово підійде пристрасній дівчині, яка готує щось особливе для свого бойфренда на 14 лютого.

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Меган Фокс у сексуальному образі до 14 лютого
Меган Фокс у сексуальному образі до 14 лютого / Фото: instagram.com/meganfox

Це покоївка Дракули.

– підписала фото Меган Фокс.

Під постом шанувальники не приховують захоплення: "Ти така гаряча, це безумство!", "Я можу до тебе ставитися, як до королеви, якщо тільки дозволиш", "О, Боже, яка ти крута!" .

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Меган Фокс у сексуальному образі до 14 лютого
Меган Фокс у сексуальному образі до 14 лютого / Фото: instagram.com/meganfox

Одна з найкрасивіших і найсексуальніших акторок сучасності Меган Фокс не приховує своєї пристрасної натури і любові до еротичних ігор. У численних інтерв'ю екс-дружина Брайана Остіна Гріна відверто розповідала, що секс для неї відіграє велику роль у стосунках. Колишньому чоловікові актриса навіть присвятила татуювання в низу живота, що означає їхнє пристрасне інтимне життя. Подивимося, наскільки пощастить нинішньому обранцю знаменитості, музикантові Колсону Бейкеру.

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Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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