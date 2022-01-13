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Прикраса дня: обручка Меган Фокс вартістю 2,5 млн. грн

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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13 січня, 17:13
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Найобговорюваніша річ дня зі смарагдом та діамантом, яку акторці подарував Machine Gun Kelly, має особливе значення
Що відомо про заручне кільце Меган Фокс?
Що відомо про заручне кільце Меган Фокс? / Фото: Колаж: Сьогодні

Головна новина шоу-бізнесу сьогодні – Меган Фокс вдруге виходить заміж. На другому місці, звичайно, сама каблучка з двома дорогоцінним камінням, яку їй підніс репер Machine Gun Kelly, пише Vogue.

Красуня Меган Фокс не довго була без кільця на безіменному пальці. Не встиг зійти слід обручки від попередніх відносин актриси тривалістю в 15 років, як на її руці вже красується 4,5 карата, піднесені новим нареченим.

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31-річний Колсон Бейкер зробив пропозицію 35-річній Меган Фокс, запросивши її в особливе для них місце і вручивши далеко не просту прикрасу. Наречений знаменитості розробив каблучку разом із відомим британським ювеліром Стівеном Уебстером.

Колсон вирішив, що каблучка має складатися з двох зодіакальних каменів, самої Меган – смарагду, і Колсона – діаманта, оскільки обидві знаменитості захоплюються астрологією. Камені переплітаються разом подвійними звивистими смугами, які "зближуються, як дві половинки однієї душі", так підписав публікацію у своєму Instagram Колсон.

Обручка Меган Фокс з діамантом та смарагдом
Обручка Меган Фокс з діамантом та смарагдом / Фото: Vogue

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Колсон хотів щось оригінальне і значуще як Меган, так його самого. Він дав мені багато матеріалу у майже ліричній формі. Я використав це, щоб створити два кільця, які стали одним. Я використав магніти, вбудовані в золото, щоб притягати два кільця разом. Можливо, це найромантичніша історія, з якою мені доводилося працювати.

– розповів ювелірний дизайнер про прикрасу виданню Vogue.

На думку експертів, кожен камінь на кільці Меган Фокс з ограновування "груша" оцінюється в 2 та 2,5 каратів і коштує від 50 до 75 тис. дол (від 1,3 до 2 млн грн).

Обручка Меган Фокс з діамантом та смарагдом
Обручка Меган Фокс з діамантом та смарагдом / Фото: Vogue

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Також вам буде цікаво, як Меган Фокс допомагає новому бойфренду впоратися з наркозалежністю

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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