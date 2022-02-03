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"Безумне кохання": наречений Меган Фокс випустив колекцію лаків для нігтів

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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3 лютого, 16:26
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Марка лаків для нігтів UN/DN LAQR від Колсона Бейкера повертається з новою колекцією до 14 лютого
Колсон Бейкер представив колекцію лаків для нігтів
Колсон Бейкер представив колекцію лаків для нігтів / Фото: instagram.com/undn_laqr/

Меган Фокс нещодавно показала ідеальний манікюр до Дня святого Валентина, а її наречений тим часом порадував шанувальників святковою колекцією лаків для нігтів свого бренду UN/DN LAQR.

Лінійка Mad Love складається з трьох відтінків: Pretty Dangerous — спекотний червоний, натхненний красою та пристрастю; Cosmic Glitter — блискучий малюнок, що переливається; Sweet Dream — білий. Окремі кольори зібрані в набори по два кольори під назвою "Близнюкове полум'я" і "Безумне кохання".

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Також наречений Меган Фокс залучив художника Джека Кардена до створення принтів, натхнених темою колекції. UN/DN LAQR пропонує пронумеровані та підписані версії обмеженого тиражу.

На сайті UN/DN LAQR натхненні любов'ю відтінки для ваших нігтів коштують від 18 до 20 дол (від 500 до 560 грн).

Machine Gun Kelly представив колекцію лаків для нігтів
Machine Gun Kelly представив колекцію лаків для нігтів / Фото: UNDN LAQR

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Machine Gun Kelly представив колекцію лаків для нігтів
Machine Gun Kelly представив колекцію лаків для нігтів / Фото: UNDN LAQR

Machine Gun Kelly представив колекцію лаків для нігтів
Machine Gun Kelly представив колекцію лаків для нігтів / Фото: UNDN LAQR

Machine Gun Kelly представив колекцію лаків для нігтів
Machine Gun Kelly представив колекцію лаків для нігтів / Фото: instagram.com/undn_laqr/

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Також дивіться: Ріанна випустила колекцію помад за 600 грн

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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