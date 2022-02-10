Меган Фокс показала БДСМ-наряд "горничной Дракулы" на 14 февраля – и это очень секси

Не по-детски горячо становится после просмотра новых фотографий актрисы и невесты Machine Gun Kelly в латексном наряде

Меган Фокс в сексуальном образе к 14 февраля / Фото: instagram.com/meganfox

Ранее Меган Фокс показала поклонникам маникюр ко Дню святого Валентина, а теперь зашла немного дальше и продемонстрировала пикантный наряд ко Дню влюбленных. Актриса поделилась провокационными снимками в своем Instagram и взбудоражила фантазию поклонников.

Меган Фокс порадовала фанов откровенными фотографиями. Звезда фильмов "Трансформеры", "Тело Дженнифер", "Черепашки-ниндзя" и многих других опубликовала в своем аккаунте снимок в латексном костюме из секс-шопа и чулках со стрелами. Такой лук отлично подойдет страстной девушке, готовящей что-то особенное для своего бойфренда на 14 февраля.

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Меган Фокс в сексуальном образе к 14 февраля / Фото: instagram.com/meganfox

Это горничная Дракулы.

– подписала фото Меган Фокс.

Под постом поклонники не скрывают восторга: "Ты такая горячая, это безумие!", "Я могу к тебе относиться, как к королеве, если только позволишь", "О, Боже, какая ты крутая!".

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Меган Фокс в сексуальном образе к 14 февраля / Фото: instagram.com/meganfox

Одна из самых красивых и сексуальных актрис современности Меган Фокс не скрывает свою страстную натуру и любовь к эротическим играм. В многочисленных интервью экс-жена Брайана Остина Грина откровенно рассказывала, что секс для нее играет большую роль в отношениях. Бывшему мужу актриса даже посвятила татуировку в низу живота, означающую их страстную интимную жизнь. Посмотрим, насколько повезет нынешнему избраннику знаменитости, музыканту Колсону Бэйкеру.

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