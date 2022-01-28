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Меган Фокс показала модний манікюр. Він ідеальний до Дня Святого Валентина

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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28 січня, 10:35
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У новій публікації актриса продемонструвала стильний нейл-дизайн, знову блиснула своїм розкішним кільцем та зачарувала луком
Меган Фокс зробила новий манікюр, і цей дизайн можна повторити на День святого Валентина 2022
Меган Фокс зробила новий манікюр, і цей дизайн можна повторити на День святого Валентина 2022 / Фото: instagram.com/meganfox

Меган Фокс, яка нещодавно побралася зі своїм хлопцем Machine Gun Kelly, прийнявши від нього особливе кільце вартістю 2,5 млн грн, показала стильний образ та яскравий манікюр, який стане ідеальною прикрасою ваших рук 14 лютого.

Кінець січня нагадує нам про те, що незабаром найромантичніше свято — День святого Валентина 2022. Вже пора вигадувати собі стильний образ, придивлятися до варіантів гарного макіяжу, та й, звичайно ж, вибирати дизайн манікюру.

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Меган Фокс зробила новий манікюр, і цей дизайн можна повторити на День святого Валентина 2022
Меган Фокс зробила новий манікюр, і цей дизайн можна повторити на День святого Валентина 2022 / Фото: instagram.com/meganfox

Відомі люди полегшують наш непростий вибір, коли діляться своїми стильними знімками. Меган Фокс також здивувала фоловерів новою публікацією. Зірка показала яскравий гарбузовий манікюр, який ідеально вписується в контекст Дня закоханих 2022 року і трохи розбавляє сірі зимові будні.

Також знаменитість приємно здивувала стильним стриманим луком, що складається із сірих штанів рівного крою та такого ж кольору водолазки без рукавів. Завершила образ красуня гіацинтовими човниками та міні-сумкою.

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Меган Фокс зробила новий манікюр, і цей дизайн можна повторити на День святого Валентина 2022
Меган Фокс зробила новий манікюр, і цей дизайн можна повторити на День святого Валентина 2022 / Фото: instagram.com/meganfox

Також дивіться: глазурування волосся – новий бьюті-тренд, який стане фішкою вашого образу на 14 лютого

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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