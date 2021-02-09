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Трендовий манікюр до Дня святого Валентина: 5 ідей

Сьогодні, 16:40

Дізнайтеся, як можна урізноманітнити свій манікюр

14 лютого всі ближче і стільки всього потрібно встигнути. Якщо ще не придумали, чим здивувати кохану людину, пропонуємо кілька оригінальних ідей . Ну, а якщо ще не визначилися, який манікюр зробити до Дня святого Валентина, то і цю проблему вирішимо. Сегодня.Lifestyle зібрали п'ять ідей на будь-який смак.

Написи на нігтях

Модний тренд 2021 року, який відмінно підійде і до Дня святого Валентина. Написи можуть бути різні – від зізнань у коханні до девізів. Якщо ж ви більше любите мінімалізм, але в честь 14 лютого хочете трохи урізноманітнити манікюр, можна вибрати лише одне слово "любовь", "кохання", love, amor і написати на одному пальці.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Точки

Перевага цього тренда, що точки поєднуються з однотонним манікюром і нескладної геометрією. А також такий дизайн підійде до будь-якого образу.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Кольоровий френч

Французький манікюр – класика. Але і іноді все ж хочеться експериментів. Чому б не погратися з кольорами? Можна в якості основи використовувати класику, а потім вибирати різні кольори – від пастельних до яскравих.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Negative space

Техніка negative space – манікюр, виконаний з прозорим лаком – коли частина нігті не фарбується і залишається вільною від кольорового покриття. Також манікюр можна урізноманітнити за допомогою геометричних малюнків та принтів.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Акцент на великому пальці

У 2021 року цей тренд все також актуальний. Можна вибрати і атрибут 14 лютого -купідон і сердечко або будь-який інший малюнок. Головне пам'ятати, що важливо поєднувати дизайн з гамою манікюру.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Раніше ми розповідали, що вдягнути на День святого Валентина.

Всі подробиці в спецтемі Гід по Дню Валентина

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