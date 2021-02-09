5 фільмів до Дня всіх закоханих, які ніколи не набриднуть

Романтика витає в повітрі

Навіть не віриться, що День святого Валентина вже на носі. І якщо ви ще не налаштувалися на романтичний настрій і хочете надихнутися на прекрасне, пропонуємо вам розслабитися і пообніматись з коханою людиною за переглядом цих чудових кінострічок.

А якщо ви ще не вирішили, як провести День святого Валентина, ось лайфхаки для закоханих, які вас точно розвеселять.

"Патерсон", 2016

Молодий хлопець на ім'я Патерсон працює водієм автобуса, пише вірші в стіл і щовечора гуляє з собакою і ходить до місцевого бару. Йому не потрібно для щастя багато чого – всього лише трохи натхнення, цікаві люди навколо і його красуня-дружина, одержима музикою, мистецтвом, випічкою, вишивкою і всім, що спаде на думку.

"Колонія Дігнідад", 2015

Під час військового перевороту в Чилі молодого фотографа-революціонера викрадають і відправляють до загадкової закритої колонії – поселення, що стало політичною в'язницею, використовуваної таємною поліцією Чилі для тортур і вбивств. Його дівчина, наплювавши на чужі настанови, добровільно відправляється до Колонії, щоб вступити до її лав, а потім знайти і врятувати коханого. До речі, гра Емми Вотсон багатьом критикам припала до смаку.

"Внутрішня краса", 2015

У-джин – унікальна людина. У день свого 18-річчя він відкрив у собі дар – щоранку він прокидається новою людиною. Буквально. Він може заснути 15-річною дівчинкою-кореянкою, а прокинутися 90-річним дідом-англійцем. Жити з таким талантом непросто – жодного особистого життя, друзів, дівчат. Але одного разу він все ж знаходить ту, що готова жити з ним, незважаючи на його особливість.

"Він і Вона" 2017

У звичайному барі зустрічаються Він і Вона. Він – амбітний і егоїстичний письменник-початківець, що не терпить ні краплі критики. Вона – магістр класичної поезії, дотепна і чарівна дівчина, яка взялася читати і правити його тексти, навіть не запитавши у автора дозволу. Знайомство і перша ніч проходять, м'яко кажучи, не зовсім гладко. Але історія, яку ця пара творитиме ще 45 років захоплює, змушує посміхатися і плакати.

"Манчестер біля моря", 2016

Після раптової смерті старшого брата Лі Чендлер змушений повернутися додому, щоб доглядати за своїм 16-річним племінником. Головному герою доводиться розбиратися з трагічним минулим своєї родини, яке колись віддалило його від рідних і суспільства, в якому він народився і виріс.

Нагадаємо, раніше ми зробили добірку фільмів про кохання, які сподобаються кожному, хто хоч трохи вірить у романтику.

Всі подробиці в спецтемі Гід по Дню Валентина

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