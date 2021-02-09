Що одягнути на День закоханих: добірка стильних образів

Розповідаємо, в чому зустрічати День Валентина і як вдягтися на романтичне побачення

День святого Валентина вже зовсім скоро, і питанням №1 для дівчат напередодні свята завжди залишається вибір вбрання. Виглядати у такий день хочеться вишукано, витончено і якось по-особливому, чи не так?

Сьогодні.Lifestyle підготували кілька образів для романтичного побачення у День всіх закоханих. А ще ми знаємо, як провести 14 лютого з коханою людиною, щоб це запам'яталося на довго.

Образи до Дня святого Валентина

Що одягнути на 14 лютого: зручний і практичний одяг

Перш за все, треба визначитися, де і в якому форматі ви плануєте провести День закоханих. Якщо плануєте заміську поїздку з коханою людиною, навряд чи в цьому випадку доречні підбори і сукня. А ось позначити святковість Дня закоханих можна якимось стильним аксесуаром, або одягнувши ніжно-рожевий светр.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

У чому зустрічати 14 лютого: жіночний наряд

Якщо ніяких екстремальних умов у День святого Валентина не передбачається і свято ви будете відзначати в цілком цивілізованих умовах, то кращим варіантом, що підкреслить вашу жіночність і стильність, звичайно ж, буде сукня.

Фото: Pinterest

Але майте на увазі, повсякденний варіант тут не доречний, все-таки свято! Вибирайте коктейльну або вечірню сукню на свій смак, по фігурі і настрою. До речі, в цьому році досі модно носити атласні й шовкові сукні, але довжина їх, порівняно з літом, стала значно коротша.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

У чому зустрічати День святого Валентина: класика жанру

Незмінно актуальним і безпрограшним варіантом на День всіх закоханих залишається легендарна класична маленька чорна сукня, створена у далекому 1926 році Коко Шанель.

Фото: Pinterest

Незважаючи на всі видозміни і поновлення, її крій залишається первинним і підходить практично всім жінкам, даруючи відчуття легкості і сексуальності.

Фото: Pinterest

Так що у вашому гардеробі обов'язково повинно бути таке вбрання, і 14 лютого – відмінний привід, щоб його одягти для створення романтичного образу.

Фото: Pinterest

У чому зустрічати День святого Валентина: модні ідеї

Якщо сукні – це не ваш коник, тоді виберіть для себе на День святого Валентина костюм – зі спідницею або брючний, піджаком або м'яким джемпером.

Фото: Pinterest

Головне, щоб вбрання було у міру сексуальне, підкреслювало переваги фігури, не заважало рухатися і подобалося вам.

Фото: Pinterest

Речі не обов'язково повинні поєднуватися одне з одним за кольором, але монохромний образ також не варто виключати.

Фото: Pinterest

Раніше ми вибирали найкращу червону сукню з кіно на День Валентина .

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