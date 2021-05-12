ТОП-10 найяскравіших зіркових образів з BRIT Awards 2021

Знаменитості вийшли на червону доріжку перед лондонською ареною O2

Фото: Getty Images, instagram.com/brits

Сьогодні вночі ми дізналися імена лауреатів BRIT Awards 2021 – шанованої премії Великої Британії. До неї співаки і музиканти готувалися так само відповідально, як голлівудська еліта до "Оскару". Чого варті одні лише вбрання на червоній доріжці!

Дуа Ліпа звела з розуму в міні від бунтарки Вів'єн Вествуд, Ріна Саваяма нагадала солодку вату в пишній сукні Balmain, а Гаррі Стайлс вкотре підтвердив статус ікони стилю. Але про все по порядку. Найбільш вражаючі образи BRIT Awards 2021 вже в нашій добірці.

Співачка Дуа Ліпа забрала одну з головних нагород – стала "Кращою британською сольною виконавицею". На червоній доріжці вона з'явилася в жовтій сукні з кольоровою сіткою Vivienne Westwood Couture, панчохах і туфлях на платформі. Сміливо і сексуально!

Дуа Ліпа Фото: instagram.com/brits

"Світова ікона" Тейлор Свіфт надала перевагу кардинально іншому образу. На ній був комплект із топа та спідниці Miu Miu, розшитий сріблястими квітковими візерунками з паєток і кристалів.

Тейлор Свіфт Фото: Getty Images

Сукня з пурпурової органзи з плісированими оборками та криноліном Balmain однозначно запам'ятається всім. Таку вдягнула співачка Ріна Саваяма . "Лайк" за те, що не стала перевантажувати яскравий образ прикрасами!

Ріна Саваяма Фото: instagram.com/balmain

Шанувальниці неону на BRIT Awards теж знайшлися. У найсміливішому відтінку з'явилася Mabel, торішня тріумфаторка церемонії. Поп-зірка обрала обтислу лаймову сукню Tony Ward з пікантним вирізом на талії. Образ доповнили довгі рукавички і босоніжки в тон.

Мabel Фото: instagram.com/mabel

Схоже вбрання, тільки з акцентом на декольте, продемонструвала Raye. Їй припала до смаку сукня Etro кольору фуксії з корсетом, оголеними плечима і стразами. У поєднанні з пишною ретро-укладкою вийшла така собі зухвала Мерилін Монро.

Raye Фото: Getty Images

Найбільш незвичайним вбранням потішила Мая Джама. Одна з небагатьох вона обрала чорне міні. Та яке! Акторка і телеведуча вбралася в костюм Area з діамантовими вставками. Кольє у вигляді змії від BVLGARI вписалося в образ просто ідеально.

Мая Джама Фото: Getty Images

Яка престижна церемонія обходиться без епатажу? На BRIT Awards за це відповідав співак і композитор MNEK. Спеціально для нього Robert Wun пошив ніжно-блакитний шовковий костюм з плісированими елементами. А стиліст навіть підібрав відповідний макіяж і манікюр...

MNEK Фото: instagram.com/robertwun

MNEK Фото: instagram.com/mnek

Тепер трохи романтики від ведучої Ей Джей Одуду в Reem Juan. Приглушений жовтий, повітряні тканини і делікатні візерунки з кристалів на прозорому корсеті – образ сучасної принцеси готовий.

Ей Джей Одуду Фото: Getty Images

"Британська висхідна зірка" Griff встигла змінити кілька нарядів за вечір. Із заповітною статуеткою вона позувала в цікавій сукні з клаптів тканини, скріплених металевими кільцями. Фішкою образу став кінський хвіст, який співачка прикрасила стразами.

Griff Фото: instagram.com/brits

Не всі оцінили аутфіт Гаррі Стайлса на червоній доріжці "Греммі", але у випадку з BRIT Awards 2021 питань немає. Gucci одягли переможця номінації "Кращий британський сингл" в геометрічний коричневий костюм з розкльошеними брюками і в покриті емаллю білі кросівки. Та ще й сумочку з бамбуковою ручкою дали.

Фото: instagram.com/gucci

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