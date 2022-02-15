Що модно у мільйонелів та зумерів у лютому – тренди за версією Lyst

Ми вже розповіли, що глобального чекає модників у 2022 році. Тим часом Lyst назвали тренди, які різко набрали популярності у соцмережах у лютому 2022 року.
Пошукова фешн-платформа для модного шопінгу запустила щомісячний огляд трендів, що народжуються в Інтернеті під назвою Born Online. Він показав, що тенденції, що зароджуються завдяки TikTok та іншим соціальним платформам, визначають модну індустрію. Сервіс проаналізувала понад 160 млн даних своїх покупців, поєднав їх з культурними та соціальними проявами та дійшов висновку, що має "унікальні можливості для вивчення нової енергії цифрової фешн-культури та побудови прогнозів на майбутнє" .
Так, особливу увагу приділили трьом молодіжним напрямкам, які найбільше щомісяця впливали на моду, що доведено їх властивостями швидко поширюватися за допомогою "сарафанного радіо" та контекстом, аналізованим за допомогою інших алгоритмів: Hottest (найбільш актуальні тренди), Moving Fast (тренди, що максимально швидко набирають охоплення) і Emerging (найзначніші з тільки виникаючих трендів).
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Виходячи з отриманих даних, стало відомо, що у лютому в категорії Hottest став топовим блогерський образ у стилі 2010-х, натхненний люксовим стилем. Наприклад, кількість запитів на сумку City Bag від Balenciaga за місяць зросла на 37%.
За даними Lyst, у категорії Moving Fast верхню позицію зайняв коричневий – улюблений покоління Z. У порівнянні з минулим роком кількість запитів на одяг коричневого кольору зросла на 32%. Хоч би як пафосно це звучало, але для мілініалів коричневий перетворюється на "новий рожевий".
Щодо категорії Emerging, спостерігаємо, що повертається гранж, але вже скомпонований з елементами люксової моди. За даними Lyst, у січні лише кількість запитів на картаті сорочки збільшилася на 200%.
У групі Hottest тріумфатором став тренд інді-несмак з джинсами скінни і прозорими топами, що повернулися в гардероби. А у групі Moving Fast – прикрашені кристалами трико, "дірявий" одяг та прозорі топи. Сильний вплив на це мала прем'єра другого сезону серіалу "Ейфорія". Найпопулярніші бренди у цих категоріях Nensi Dojaka, Poster Girl, Miaou та Dion Lee.
Головний тренд січня 2022 року в класі Emerging – це "чарівний горпкор" – одяг з яскравими квітами та психоделічними принтами.
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