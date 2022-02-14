Минимализм в прошлом: главные тренды маникюра в 2022 году

У моді яскравий і незвичайний манікюр: чим оригінальніший і наповненіший різними елементами ваш дизайн, тим крутіше

Самые популярные нейл-тренды 2022 года / Фото: Инстаграм

Раніше ми розповідали про трендових дизайнах манікюру на весну. Тепер поділимося великими нейл-трендами на 2022 рік.

У світі нігтьового мистецтва набирають популярності нові оригінальні дизайни. Забудьте про прості покриття та нудні елементи, тепер у моді великі елементи та оригінальні задуми. І чим незвичайніший вигляд, тим краще.

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Френч навпаки

Дуже цікаве рішення, яке ніхто не назве банальними та набридлими. Наносите лак на основу нігтя, ближче до кутикули. І сміливіше експериментуйте з відтінками та текстурами.

Стікери

Один з головних бьюті-елементом у 2022 році і не тільки в манікюрі, а й у макіяжі, благо серіалу "Ейфорія", стікери та наклейки. З ними можна грати та фантазувати, як завгодно. Не варто обмежуватися і намагатися бути ненав'язливими – чим більше наклейок, тим крутіше.

Рельєфність

Те, що раніше здавалося дивним, сьогодні у моді. 3D-манікюр буде виглядати актуально та дуже стильно на нігтях сміливих дівчат, які не боятимуться привертати до себе багато уваги. Однією з головних нейл-тенденцій стане імітація крапель на нігтях.

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Дзеркальні нігті

Цей дизайн давно знайшов своїх шанувальників. Він завжди виглядає виграшно та дуже стильно. З такими нігтями хоч на вечірку, хоч на море. Можна повністю покривати нігті "дзеркалом", можна окремі ділянки, як у дизайні френча.

Відтінок Very Peri

Головний колір 2022 року Very Peri по Pantone буде актуальним у всьому. Не омине це і нігтьовий дизайн. Всі відтінки фіолетового будуть актуальними, як ніколи. Можна робити однотонне покриття, можна грати із дизайном

Різнокольоровий френч

Френч – це одвічна класика, яка ніколи не вийде з моди. Але для тих, кому звичний його варіант вже давно здається банальним і нудним, є пропозиція зробити кінчики нігтів кольоровими.

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Шахова дошка

Один із головних нейл-трендів на 2022 рік – візерунок у вигляді шахівниці. Можна грати з різними відтінками та варіаціями: хоч класичні чорно-біла шахівниця, хоч різні кольори на кожному пальці.

Ретрохвилі

Улюблений нейл-тренд 2021 продовжує набирати популярності і в 2022 році. Звивисті лінії різних форм та кольорів ідеально доповнять ваш образ, зроблять його набагато яскравішим та цікавішим.

Бежевий

Бежеві та тілесні відтінки не скоро вийдуть із моди, тому, якщо ідей немає – він завжди виглядатиме красиво та стильно. До того ж нюдові нігті підійдуть абсолютно до будь-якого образу.

Нагадаємо, що Pantone назвав головні відтінки осені 2022. Ці кольори також будуть актуальними на ваших нігтях.

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