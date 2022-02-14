Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
✈ Скасування рейсів до України 🎤 Скандал на Нацвідборі "Євробачення" ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022
Поиск на segodnya.ua

Ціна - космос!

Аферист із Tinder

Кохання та секс

- 10 кг: WOW дієта

Шок-відпочинок у Буковелі

Мотивація жити
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Минимализм в прошлом: главные тренды маникюра в 2022 году

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 лютого, 15:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У моді яскравий і незвичайний манікюр: чим оригінальніший і наповненіший різними елементами ваш дизайн, тим крутіше
Самые популярные нейл-тренды 2022 года
Самые популярные нейл-тренды 2022 года / Фото: Инстаграм

Раніше ми розповідали про трендових дизайнах манікюру на весну. Тепер поділимося великими нейл-трендами на 2022 рік.

У світі нігтьового мистецтва набирають популярності нові оригінальні дизайни. Забудьте про прості покриття та нудні елементи, тепер у моді великі елементи та оригінальні задуми. І чим незвичайніший вигляд, тим краще.

Реклама

Френч навпаки

Дуже цікаве рішення, яке ніхто не назве банальними та набридлими. Наносите лак на основу нігтя, ближче до кутикули. І сміливіше експериментуйте з відтінками та текстурами.

Стікери

Один з головних бьюті-елементом у 2022 році і не тільки в манікюрі, а й у макіяжі, благо серіалу "Ейфорія", стікери та наклейки. З ними можна грати та фантазувати, як завгодно. Не варто обмежуватися і намагатися бути ненав'язливими – чим більше наклейок, тим крутіше.

Рельєфність

Те, що раніше здавалося дивним, сьогодні у моді. 3D-манікюр буде виглядати актуально та дуже стильно на нігтях сміливих дівчат, які не боятимуться привертати до себе багато уваги. Однією з головних нейл-тенденцій стане імітація крапель на нігтях.

Реклама

Дзеркальні нігті

Цей дизайн давно знайшов своїх шанувальників. Він завжди виглядає виграшно та дуже стильно. З такими нігтями хоч на вечірку, хоч на море. Можна повністю покривати нігті "дзеркалом", можна окремі ділянки, як у дизайні френча.

Відтінок Very Peri

Головний колір 2022 року Very Peri по Pantone буде актуальним у всьому. Не омине це і нігтьовий дизайн. Всі відтінки фіолетового будуть актуальними, як ніколи. Можна робити однотонне покриття, можна грати із дизайном

Різнокольоровий френч

Френч – це одвічна класика, яка ніколи не вийде з моди. Але для тих, кому звичний його варіант вже давно здається банальним і нудним, є пропозиція зробити кінчики нігтів кольоровими.

Реклама

Шахова дошка

Один із головних нейл-трендів на 2022 рік – візерунок у вигляді шахівниці. Можна грати з різними відтінками та варіаціями: хоч класичні чорно-біла шахівниця, хоч різні кольори на кожному пальці.

Ретрохвилі

Улюблений нейл-тренд 2021 продовжує набирати популярності і в 2022 році. Звивисті лінії різних форм та кольорів ідеально доповнять ваш образ, зроблять його набагато яскравішим та цікавішим.

Бежевий

Бежеві та тілесні відтінки не скоро вийдуть із моди, тому, якщо ідей немає – він завжди виглядатиме красиво та стильно. До того ж нюдові нігті підійдуть абсолютно до будь-якого образу.

Нагадаємо, що Pantone назвав головні відтінки осені 2022. Ці кольори також будуть актуальними на ваших нігтях.

Також дивіться колекцію лаків для нігтів від нареченого Меган Фокс.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Куди піти на День закоханих
Дізнатись!
ЗНІМИ «КОРОНУ»
Вірус, на вихід!
Коли чекати на ліки в Україні
Doodle Сьогодні
14 лютого. Майкл Рубенс Блумберг. Цього дня рівно 80 років тому народився один із найбагатших землян, засновник та власник світового постачальника фінансових новин Bloomberg, кандидат у президенти США, 108-й мер Нью-Йорка…
Історія дня - за хвилину
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Дізнатись!
Ukrainian Fashion Week
25 років моди в Україні
Новий сезон
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Афіша
Концерти лютого
Відвідати
Нестандартна краса
Чи підтримуєте ікону бодіпозитиву – Ліззо?
Інші моделі plus size
Здорово
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
14 — 20 лютого
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти