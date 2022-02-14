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Pantone назвав головні відтінки осені 2022: від ніжно-рожевого до насиченого помаранчевого

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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14 лютого, 12:33
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Ми побачимо на подіумі ще більше яскравих кольорів, переважно у сірих та жовтих тонах. Це пов'язано зі скорим ослабленням карантинних обмежень
Інститут Pantone представив головні відтінки сезону осінь-зима 2022
Інститут Pantone представив головні відтінки сезону осінь-зима 2022 / Фото: pantone.com

Раніше Інститут кольору Pantone не просто вибрав новий відтінок 2022 року із вже наявної палітри, а створив абсолютно новий колір. Тепер фахівці Pantone представили головні відтінки майбутнього сезону осінь-зима 2022 перед початком Тижня моди у Нью-Йорку.

Модні експерти розповіли, що ми побачимо на подіумі ще більше яскравих кольорів, переважно у жовтих та рожевих тонах. Це пов'язано з ослабленням карантинних обмежень, на які ми так розраховуємо: більшість країн знову відкривають кордони, люди повернуться до колишнього життя, у світі знову запанують оптимізм і позитив.

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Якими будуть головні відтінки осені по Pantone
Якими будуть головні відтінки осені по Pantone / Фото: pantone.com

Виконавчий директор Pantone, Леатріс Ейсман каже:

З одного боку, ми хочемо відпочинку та релаксу, але, з іншого боку, ми мріємо про те, що змусить нас підвестися і рухатися. Ті злети і падіння, які ми переживали через події навколо нас, призвели до майже суперечливих прагнень.

Якими будуть головні відтінки осені по Pantone
Якими будуть головні відтінки осені по Pantone / Фото: pantone.com

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Якими будуть головні відтінки осені по Pantone
Якими будуть головні відтінки осені по Pantone / Фото: pantone.com

Палітра кольорів змінюватиметься від ніжно-рожевого до насиченого жовтого та помаранчевого, що символізує рік Тигра.

Якими будуть головні відтінки осені 2022 по Pantone | Фото: pantone.com
Якими будуть головні відтінки осені 2022 по Pantone / Фото: pantone.com
Якими будуть головні відтінки осені 2022 по Pantone | Фото: pantone.com
Якими будуть головні відтінки осені 2022 по Pantone / Фото: pantone.com
Якими будуть головні відтінки осені 2022 по Pantone | Фото: pantone.com
Якими будуть головні відтінки осені 2022 по Pantone / Фото: pantone.com
Якими будуть головні відтінки осені 2022 по Pantone | Фото: pantone.com
Якими будуть головні відтінки осені 2022 по Pantone / Фото: pantone.com
Якими будуть головні відтінки осені 2022 по Pantone | Фото: pantone.com
Якими будуть головні відтінки осені 2022 по Pantone / Фото: pantone.com
Якими будуть головні відтінки осені 2022 по Pantone | Фото: pantone.com
Якими будуть головні відтінки осені 2022 по Pantone / Фото: pantone.com
Якими будуть головні відтінки осені 2022 по Pantone | Фото: pantone.com
Якими будуть головні відтінки осені 2022 по Pantone / Фото: pantone.com
Якими будуть головні відтінки осені 2022 по Pantone | Фото: pantone.com
Якими будуть головні відтінки осені 2022 по Pantone / Фото: pantone.com
Якими будуть головні відтінки осені 2022 по Pantone | Фото: pantone.com
Якими будуть головні відтінки осені 2022 по Pantone / Фото: pantone.com
Якими будуть головні відтінки осені 2022 по Pantone | Фото: pantone.com
Якими будуть головні відтінки осені 2022 по Pantone / Фото: pantone.com
Якими будуть головні відтінки осені 2022 по Pantone | Фото: pantone.com
Якими будуть головні відтінки осені 2022 по Pantone / Фото: pantone.com
Якими будуть головні відтінки осені 2022 по Pantone | Фото: pantone.com
Якими будуть головні відтінки осені 2022 по Pantone / Фото: pantone.com
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Нагадаємо, раніше Pantone назвали головні кольори весни 2022. До звіту увійшли десять яскравих кольорів та п'ять основних класичних відтінків.

Також вам сподобається: Україна показала, як правильно носити кольори Pantone.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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