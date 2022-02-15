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Что модно у миллениалов и зумеров в феврале – тренды по версии Lyst

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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15 февраля, 11:47
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Модная поисковая фэшн-платформа назвала тенденции, на которые резко вырос спрос за последнее время
Эстетика 2010-х вернулась в моду в феврале 2022
Эстетика 2010-х вернулась в моду в феврале 2022 / Фото: Инстаграм

Мы уже рассказали, что глобального ждет модников в 2022 году. Тем временем Lyst назвали тренды, которые резко набрали популярность в соцсетях в феврале 2022.

Поисковая фэшн-платформа для модного шопинга запустила ежемесячный обзор трендов, рождающихся в Интернете под названием Born Online. Он показал, что тенденции, которые зарождаются благодаря TikTok и другим социальным платформам, определяют модную индустрию. Сервис проанализировала свыше 160 млн данных своих покупателей, соединил их с культурными и социальными проявлениями и пришел к выводу, что имеет "уникальные возможности для изучения новой энергии цифровой фэшн-культуры и построения прогнозов на будущее".

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Так, особое внимание уделили трем молодежным направлениям, которые больше других ежемесячно влияли на моду, что доказано их свойствами быстро распространяться с помощью "сарафанного радио" и контекстом, анализируемым с помощью других алгоритмов: Hottest (наиболее актуальные тренды), Moving Fast (тренды, максимально быстро набирающие охват) и Emerging (самые значимые из только возникающих трендов).

Исходя из полученных данных, стало известно, что в феврале в категории Hottest стал топовым блогерский образ в стиле 2010-х, вдохновленный люксовым стилем. Например, число запросов на сумку City Bag от Balenciaga за месяц возросло на 37%.

По данным Lyst, в категории Moving Fast верхнюю позицию занял коричневый – любимый поколения Z. В сравнении в прошлым годом, количество запросов на одежду коричневого цвета выросло на 32%. Как бы пафосно это ни звучало, но для миллениалов коричневый превращается в "новый розовый".

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Касательно категории Emerging, наблюдаем, что возвращается гранж, но уже скомпонованный с элементами люксовой моды. По данным Lyst, в январе только число запросов на клетчатые рубашки увеличилось на 200%.

В группе Hottest триумфатором стал тренд инди-безвкусица с джинсами скинни и вернувшимися в гардеробы прозрачными топами. А в группе Moving Fast – украшенные кристаллами трико, "дырявая" одежда и прозрачные топы. Сильное воздействие на это оказала премьера второго сезона сериала "Эйфория". Самые популярные бренды в этих категориях Nensi Dojaka, Poster Girl, Miaou и Dion Lee.

Главный тренд января 2022 в классе Emerging – это "волшебный горпкор" – одежда с яркими цветами и психоделическими принтами.

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Также не пропустите главные тренды маникюра в 2022 году. Теперь, чем более оригинальный и наполненный различными элементами ваш дизайн, тем круче.

Еще вы должные знать главные оттенки осени 2022 по Pantone: от нежно-розового до насыщенного оранжевого.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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