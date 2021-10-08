Life
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть нардепа Полякова ⛔ Разумкова звільнили 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🍿 Справа Труханова

ТОП ресторан

Модні сукні

Відпочинок на морі

Міс Україна

Тести

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Крістен Стюарт здивувала образом на прем'єрі фільму "Спенсер" в Лондоні (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
8 жовтня, 12:16
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
31-річна зірка зіграла головну роль у фільмі про принцесу Діану. Події картини зосередяться на поворотному моменті в житті Леді Ді
Крістен Стюарт в плаття Chanel на прем'єрі фільму "Спенсер"
Крістен Стюарт в плаття Chanel на прем'єрі фільму "Спенсер" / Фото: Getty Images

Вчора в Лондоні відбулася прем'єра фільму чилійського режисера Пабло Ларраін "Спенсер". Картину показали в рамках 65-го Лондонського кінофестивалю. На червоній доріжці блищала головна героїня Крістен Стюарт, яка зіграла у фільмі принцесу Діану.

31-річна актриса з'явилася в обтягуючому сірому платті максі довжини Chanel, прикрашеному камінням, і чорних босоніжках.

Реклама

Крістен Стюарт на червоній доріжці 65-го Лондонського кінофестивалю
Крістен Стюарт на червоній доріжці 65-го Лондонського кінофестивалю / Фото: Getty Images

Образ зірки, як завжди, викликав здивування і неприємні відгуки модних критиків. Справа в тому, що Крістен є обличчям бренду Chanel і відповідно до контрактів зобов'язана одягати речі модного будинку на будь-які заходи. Найчастіше, стилісти підбирають актрисі досить дивні наряди, які спотворюють її зовнішність.

До всього, на червоній доріжці знаменитість явно виглядала втомленою і з набряками під очима.

Реклама

/ Фото: Getty Images

Сюжет фільму описує події, що відбулися в королівській родині Великобританії на різдвяні свята в 1991 році. Саме на Різдво в Сандрінгемі принцеса Діана прийняла остаточне рішення розлучитися з принцом Чарльзом.

Стюарт зізналася Reuters:

Реклама

Я дуже рада привезти фільм додому... Ми підійшли до нього з такою любов'ю. Навіть якби всі його ненавиділи, це нічого, тому що ми дійсно просто вклали все, що у нас було.

Нагадаємо, сама Леді Ді рідко вибирала одяг Chanel для своїх виходів. Але в самому фільмі Крістен Стюарт з'явиться в декількох нарядах бренду. Швидше за все, це також продиктовано рекламними контрактами актриси.

Прем'єра картини "Спенсер" відбудеться в Україні 4 листопада 2021 року.

Читайте також:

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Деніел Крейг йде у відставку
ТОП-5 подружок Джеймса Бонда
Єва Грін
Єва Грін
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опитування
Найближчі події

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
MUST HAVE
Beauty-новинки по догляду за волоссям
Придбати
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Додавайте у раціон продукти, збагачені вітаміном D
Дізнатися ТОП-5 продуктів
Лайфхак дня
Як зробити сушку з яблук
Хакнути
Сольник зірки
Джамала
21 жовтня / 19:00
5 головних концертів жовтня
Джей Ло у новій рекламній кампанії Coach
Естетика дому
Інтер'єрна лінійка від Louis Vuitton
1/2
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
4 - 10 жовтня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Ніч в готелі на Мальдівах за мільйон гривень
За що такі гроші?
Особистий досвід
Як з'їздити у Будапешт недорого
Реальні ціни
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти