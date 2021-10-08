Крістен Стюарт здивувала образом на прем'єрі фільму "Спенсер" в Лондоні (фото)

31-річна зірка зіграла головну роль у фільмі про принцесу Діану. Події картини зосередяться на поворотному моменті в житті Леді Ді

Крістен Стюарт в плаття Chanel на прем'єрі фільму "Спенсер" / Фото: Getty Images

Вчора в Лондоні відбулася прем'єра фільму чилійського режисера Пабло Ларраін "Спенсер". Картину показали в рамках 65-го Лондонського кінофестивалю. На червоній доріжці блищала головна героїня Крістен Стюарт, яка зіграла у фільмі принцесу Діану.

31-річна актриса з'явилася в обтягуючому сірому платті максі довжини Chanel, прикрашеному камінням, і чорних босоніжках.

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Крістен Стюарт на червоній доріжці 65-го Лондонського кінофестивалю / Фото: Getty Images

Образ зірки, як завжди, викликав здивування і неприємні відгуки модних критиків. Справа в тому, що Крістен є обличчям бренду Chanel і відповідно до контрактів зобов'язана одягати речі модного будинку на будь-які заходи. Найчастіше, стилісти підбирають актрисі досить дивні наряди, які спотворюють її зовнішність.

До всього, на червоній доріжці знаменитість явно виглядала втомленою і з набряками під очима.

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/ Фото: Getty Images

Сюжет фільму описує події, що відбулися в королівській родині Великобританії на різдвяні свята в 1991 році. Саме на Різдво в Сандрінгемі принцеса Діана прийняла остаточне рішення розлучитися з принцом Чарльзом.

Стюарт зізналася Reuters:

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Я дуже рада привезти фільм додому... Ми підійшли до нього з такою любов'ю. Навіть якби всі його ненавиділи, це нічого, тому що ми дійсно просто вклали все, що у нас було.

Нагадаємо, сама Леді Ді рідко вибирала одяг Chanel для своїх виходів. Але в самому фільмі Крістен Стюарт з'явиться в декількох нарядах бренду. Швидше за все, це також продиктовано рекламними контрактами актриси.

Прем'єра картини "Спенсер" відбудеться в Україні 4 листопада 2021 року.

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