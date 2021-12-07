Chanel пояснили, чому їхній адвент-календар із пробниками та наклейками коштує 22 тис. грн

Хотіли як краще, а вийшло як завжди

Адвент-календар Chanel / Фото: Chanel

Оскільки свята швидко наближаються, багато хто з нас уже почав підбирати чудові сюрпризи адвент-календарів. Але ті, хто придбали передноворічний календар Chanel, що вийшов обмеженим тиражем, за 825 доларів (бл. 22 450 грн.), зовсім не щасливі.

Кілька днів ми спостерігаємо, як блогери публікують у своїх соцмережах розпаковування календаря бренду і дивуються, описуючи розчарування та завищені ціни.

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Адвент-календар Chanel / Фото: Chanel

Чому розгорівся скандал

Справа в тому, що в набір входить безліч наклейок, порожніх мішечків, які можна отримати безкоштовно при покупці бьюті-засобів бренду, малесенькі флакони парфумів Chanel N°5, брелоки, дзеркальце, ялинкова іграшка і тільки 3 повнорозмірні продукти – 2 губні помади і лак для нігтів.

Цікаво, що Chanel опублікували зміст свого адвент-календаря на веб-сайті бренду. З ним можна було ознайомитися до покупки настільки дорогої насолоди.

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Адвент-календар Chanel / Фото: Chanel

У Мережі зчинився неабиякий скандал, блогери звинуватили бренд у блокуванні акаунтів деяких користувачів TikTok, які поділилися своїм досвідом розпакування адвент-календаря, а клієнти модного будинку продовжують дивуватися.

До слова, всі адвент-календарі Chanel вже розпродані.

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Що відповіли у Chanel

Вчора ввечері топ-менеджмент бренду прокоментував ситуацію виданню WWD.

Бруно Павловскі, президент Chanel SAS, розповів, що французький люксовий будинок випустив календар у рамках святкування цього року 100-річчя аромату Chanel №5, і не очікував негативних відгуків.

Ця суперечність трохи сумна, тому що це було не те, що планували Chanel. Ми думали, що принесемо задоволення деяким своїм покупцям, пропонуючи такий продукт. Очевидно, що ми повинні враховувати таку реакцію, і тому в майбутньому ми, безумовно, будемо обережнішими.

Адвент-календар Chanel / Фото: Chanel

Бруно спростував новини про блокування користувачів.

Ми ніколи не блокували доступ до облікового запису Chanel у TikTok, тому що він просто неактивний. Він ніколи не був активований, контент ніколи не публікувався, він не має підписників та підписок. Отже, сторінка видається порожньою для всіх, хто її відвідує, — пояснили у домі.

Також керівництво Chanel відзначило, що адвент-календар – це колекційний предмет, цінність якого не можна міряти сумою вартості продуктів усередині.

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