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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

За 5 хвилин до шоу: гості перед показом Chanel в Парижі (фото)

Ексклюзив
Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life"
6 жовтня, 17:30
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Твідові костюми, в'язані светри, гумові чоботи, худі та плісировані спідниці. Дивіться найкращі стритстайл-образи гостей модного будинку
Гости перед показом Chanel SS 2022
Гости перед показом Chanel SS 2022 / Фото: Alex Dani

Тиждень моди в Парижі рідко розчаровує стритстайлом і цей сезон не став винятком. Провідні редактори, фотографи, стилісти, моделі, баєри, блогери та інші професіонали індустрії моди зробили останню зупинку у французькій столиці.

В очікуванні шоу культового модного будинку Chanel, колекція весна-літо 2022 якого в цьому сезоні розчарувала, гості в одязі бренду позували стритстайл-фотографам.

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Модниці з'явилися перед показом в виставковому залі Grand Palais Éphémère на Марсовому полі в трикотажних сукнях, плісированих спідницях, твідових костюмах, яскравих худі, різнокольорових шубах з різними моделями сумок Chanel. Компанію їм склали гумові чоботи, тренчі, дощовики і парасольки.

В останній день Тижня моди в Парижі погода значно зіпсувалася, але гостей не зупинив навіть дощ, щоб ефектно відвідати шоу улюбленого бренду.

Дивіться кращі образи гостей перед показом Chanel, які зняв фотограф Alex Daniспеціально для сайту "Сьогодні".

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/ Фото: Alex Dani, Сьогодні

/ Фото: Alex Dani, Сьогодні

/ Фото: Alex Dani

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/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

/ Фото: Alex Dani

Редакція висловлює подяку в допомозі організації зйомки Тані Туці.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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