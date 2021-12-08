Кім Кардашян – ікона моди. Все завдяки Каньэ Весту (фото)

41-річна зірка зізналася, що екс-чоловік Каньє Вест познайомив її зі світом моди. Тепер же вона підкорила його

Кім Кардашьян на премії People's Choice Awards / Фото: Колаж: Сьогодні

7 грудня у США відбулася щорічна церемонія вручення премії People's Choice Awards. Її присуджують знаменитостям у галузі моди, кіно, музики та телебачення. Переможців у номінаціях обирають глядачі шляхом голосування в Інтернеті.

Цього року зіркою вечора стала Кім Кардашян. Знаменитість здобула золоту статуетку за звання "Ікони моди 2021 року". На сцені інфюенсерка з'явилася у total-black образі Balenciaga.

Реклама

Кім Кардашьян / Фото: Getty Images

Кім одягла чорний комбінезон із щільного мережива, рукавички та сонцезахисні окуляри-маску. Статуетку вона отримала з рук переможниці 2020 Трейсі Елліс Росс.

Кім Кардашьян / Фото: vogue.ua

Реклама

Кім подякувала шанувальникам і не забула згадати екс-чоловіка Каньє Веста. Кардашян зазначила, що саме він зробив вагомий внесок у створення її стилю.

Каньє, дякую тобі за те, що ти познайомив мене зі світом моди. Я закохана у моду, і я натхненна людьми тут. Іноді це все схоже на сон, де я можу носити і створювати чудовий одяг, – сказала Кардашян.

Кім Кардашьян / Фото: vogue.ua

Читайте також: