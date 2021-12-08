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Кім Кардашян – ікона моди. Все завдяки Каньэ Весту (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
8 грудня, 17:53
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41-річна зірка зізналася, що екс-чоловік Каньє Вест познайомив її зі світом моди. Тепер же вона підкорила його
Кім Кардашьян на премії People's Choice Awards
Кім Кардашьян на премії People's Choice Awards / Фото: Колаж: Сьогодні

7 грудня у США відбулася щорічна церемонія вручення премії People's Choice Awards. Її присуджують знаменитостям у галузі моди, кіно, музики та телебачення. Переможців у номінаціях обирають глядачі шляхом голосування в Інтернеті.

Цього року зіркою вечора стала Кім Кардашян. Знаменитість здобула золоту статуетку за звання "Ікони моди 2021 року". На сцені інфюенсерка з'явилася у total-black образі Balenciaga.

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Кім Кардашьян
Кім Кардашьян / Фото: Getty Images

Кім одягла чорний комбінезон із щільного мережива, рукавички та сонцезахисні окуляри-маску. Статуетку вона отримала з рук переможниці 2020 Трейсі Елліс Росс.

Кім Кардашьян
Кім Кардашьян / Фото: vogue.ua

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Кім подякувала шанувальникам і не забула згадати екс-чоловіка Каньє Веста. Кардашян зазначила, що саме він зробив вагомий внесок у створення її стилю.

Каньє, дякую тобі за те, що ти познайомив мене зі світом моди. Я закохана у моду, і я натхненна людьми тут. Іноді це все схоже на сон, де я можу носити і створювати чудовий одяг, – сказала Кардашян.

Кім Кардашьян
Кім Кардашьян / Фото: vogue.ua

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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