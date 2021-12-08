Кім Кардашян – ікона моди. Все завдяки Каньэ Весту (фото)

7 грудня у США відбулася щорічна церемонія вручення премії People's Choice Awards. Її присуджують знаменитостям у галузі моди, кіно, музики та телебачення. Переможців у номінаціях обирають глядачі шляхом голосування в Інтернеті.
Цього року зіркою вечора стала Кім Кардашян. Знаменитість здобула золоту статуетку за звання "Ікони моди 2021 року". На сцені інфюенсерка з'явилася у total-black образі Balenciaga.
Кім одягла чорний комбінезон із щільного мережива, рукавички та сонцезахисні окуляри-маску. Статуетку вона отримала з рук переможниці 2020 Трейсі Елліс Росс.
Кім подякувала шанувальникам і не забула згадати екс-чоловіка Каньє Веста. Кардашян зазначила, що саме він зробив вагомий внесок у створення її стилю.
Каньє, дякую тобі за те, що ти познайомив мене зі світом моди. Я закохана у моду, і я натхненна людьми тут. Іноді це все схоже на сон, де я можу носити і створювати чудовий одяг, – сказала Кардашян.
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