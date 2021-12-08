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Ким Кардашьян – икона моды. Все благодаря Канье Уэсту (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
8 декабря, 17:53
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41-летняя звезда призналась, что экс-супруг Канье Уэст познакомил ее с миром моды. Теперь же она покорила его
Ким Кардашьян на премии People's Choice Awards
Ким Кардашьян на премии People's Choice Awards / Фото: Коллаж: Сегодня

7 декабря в США состоялась ежегодная церемония вручения премии People's Choice Awards. Ее присуждают знаменитостям в области моды, кино, музыки и телевидения. Победителей в номинациях выбирают зрители путем голосования в интернете.

В этом году звездой вечера стала Ким Кардашьян. Знаменитость получила золотую статуэтку за звание "Иконы моды 2021 года". На сцене инфюенсерша появилась в total-black образе Balenciaga.

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Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Ким надела черный комбинезон из плотного кружева, перчатки и солнцезащитные очки-маску. Статуэтку она получила из рук победительницы 2020 года Трэйси Эллис Росс.

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: vogue.ua

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Ким произнесла благодарственную речь и не забыла упомянть экс-супруга Канье Уэста. Кардашьян отметила, что именно он внес весомый вклад в создание ее стиля.

Канье, спасибо тебе за то, что ты познакомил меня с миром моды. Я влюблена в моду, и я вдохновлена людьми здесь. Иногда это все похоже на сон, где я могу носить и создавать прекрасную одежду, — сказала Кардашьян.

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: vogue.ua

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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