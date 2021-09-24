Зачіска Кім Кардашян на Met Gala коштувала 10 000 доларів. Як це можливо (фото)

Візажист Кім для завершення драматичного образу зробив їй зачіску кінський хвіст. Розповідаємо всі подробиці про найдорожчу укладку, про яку ми чули

Кім Кардашьян в Balenciaga на Met Gala 2021 / Фото: instagram.com/kimkardashian

Образ Кім Кардашян на червоній доріжці Met Gala 2021 був найбільш обговорюваним після заходу, а знімки зірки моментально стали мемами. Інфлюенсерша з'явилася на гала-вечорі в total black образі: комбінезоні, накидці та масці Balenciaga.

Цікаво, що екстравагантний наряд Кім доповнила зачіскою кінський хвіст, на створення якої витратила 10 тисяч доларів. З огляду на те, що це єдина частина тіла знаменитості, яка була виставлена на огляд, сума, напевно, була варта того.

Реклама

/ Фото: instagram.com/chrisappleton1/

Ціна зачіски стала відома завдяки візажисту зірки Крісу Епплтону, який відповів на питання фанатів у своїх сторіз в Instagram. Так, загальна довжина хвоста Кім склала 190 см, це при тому, що її власний зріст всього 157 см.

/ Фото: instagram.com/kimkardashian

Реклама

Сума була витрачена на роботу команди і необхідні матеріали. Також Кріс розповів і про процес створення зачіски. Епплтон підготував накладне волосся за допомогою спрею для вирівнювання волосся Color Wow Hair Dream Coat, потім, коли вони воно висохло, розпилив лак для волосся цього бренду до самих коренів і за допомогою гребінця Leandro Limited Scalp Care зібрав волосся в гладкий хвіст.

/ Фото: instagram.com/kimkardashian

Завершив образ за допомогою праски для вирівнювання волосся Leandro Limited і спрею для блиску волосся Color Wow.

Реклама

Читайте також: