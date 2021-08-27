Дивіться: Кім Кардашьян в весільній сукні на презентації альбому Donda Каньє Уеста (фото, відео)

Кім Кардашян, яка весь час відчувала себе самотньою в шлюбі з Каньє Уестом, вирішила підтримати екс-чоловіка. Зірка взяла участь в презентації нового музичного альбому Donda Уеста.
Виступ Каньє Уеста в Чикаго супроводжувався появою безліччю зіркових гостей, серед яких були репер DaBaby і співак Мерілін Менсон. Але публіку вразила поява Кім у весільній сукні.
Кардашьян вийшла в фіналі шоу в кутюрній весільній сукні Balenciaga під час виконання пісні No Child Left Behind.
Як заявляють самі зірки, вони не відновили відносини. Пара намагається працювати над собою, перш за все залишаючись сім'єю заради щастя дітей. Кім і Каньє завжди підтримували один одного і будуть намагатися робити це в майбутньому. Джерела видання TMZ розповіли, що Кардашьян була щаслива взяти участь у заході, так як знала на скільки воно важливе для нього.
Сама Кім повідомляла, що навіть не збирається міняти прізвище, яка дісталося їй від колишнього чоловіка. Повне ім'я зірки – Кім Кардашьян Вест.
Нагадаємо, презентація нового альбому Donda стала вже третьою за рахунком, але офіційно реліз ще не відбувся. Цікаво, що репер вже зумів заробити на ньому близько 7 млн. доларів. Стрімінг концерту в Атланті побив рекорд Apple Music: його слухали 5,4 млн. людей зі всього світу.
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