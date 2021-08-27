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Дивіться: Кім Кардашьян в весільній сукні на презентації альбому Donda Каньє Уеста (фото, відео)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
27 серпня, 11:05
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Колишнє подружжя вирішили підігріти інтерес до нового альбому репера, породивши чутки про возз'єднання. Шанувальники і публіка на концерті в Чикаго були в захваті
/ Фото: instagram.com/kimkardashian

Кім Кардашян, яка весь час відчувала себе самотньою в шлюбі з Каньє Уестом, вирішила підтримати екс-чоловіка. Зірка взяла участь в презентації нового музичного альбому Donda Уеста.

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Виступ Каньє Уеста в Чикаго супроводжувався появою безліччю зіркових гостей, серед яких були репер DaBaby і співак Мерілін Менсон. Але публіку вразила поява Кім у весільній сукні.

Кардашьян вийшла в фіналі шоу в кутюрній весільній сукні Balenciaga під час виконання пісні No Child Left Behind.

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/ Фото: Balenciaga

Як заявляють самі зірки, вони не відновили відносини. Пара намагається працювати над собою, перш за все залишаючись сім'єю заради щастя дітей. Кім і Каньє завжди підтримували один одного і будуть намагатися робити це в майбутньому. Джерела видання TMZ розповіли, що Кардашьян була щаслива взяти участь у заході, так як знала на скільки воно важливе для нього.

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Сама Кім повідомляла, що навіть не збирається міняти прізвище, яка дісталося їй від колишнього чоловіка. Повне ім'я зірки – Кім Кардашьян Вест.

Нагадаємо, презентація нового альбому Donda стала вже третьою за рахунком, але офіційно реліз ще не відбувся. Цікаво, що репер вже зумів заробити на ньому близько 7 млн. доларів. Стрімінг концерту в Атланті побив рекорд Apple Music: його слухали 5,4 млн. людей зі всього світу.

Дивіться в ролику, як українка купила будинок Кім і Каньє :

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Раніше ми розповідали:

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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