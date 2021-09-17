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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Яку сумку купити цієї осені?

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
17 вересня, 19:00
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Правильна сумочка може гарантувати, що у вас є те, що вам потрібно: маски для обличчя, антисептики і крем для рук. Плюс до всього – ідеальний образ
Наймодніші сумки сезону осінь-зима 2021/2022
Наймодніші сумки сезону осінь-зима 2021/2022 / Фото: reserved.com/, the wings

Новий сезон – як початок нового життя нашого гардеробу. І якщо з модним взуттям сезону все зрозуміло, прийшла пора вибрати нову сумку. Погодьтеся, цей аксесуар трохи більше ніж просто портативне сховище. В першу чергу це стиль, можливість для творчого самовираження, і основа для всього ансамблю.

Розповідаємо про самі трендові сумки сезону осінь-зима 2021/2022 , які варто купити негайно.

Міні-сумка

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Мікро-тренд, який з'явився кілька сезонів тому завдяки французькому бренду Jacquemus. Тоді модниці і обивателі замислювалися, що ж можна помістити в таку крихітку. Сьогодні нас вже не цікавить місткість аксесуара, а лише її дизайн.

The Wings, 1550 грн
The Wings, 1550 грн

Зверніть увагу на яскраві варіанти і носіть такі міні-сумки з білим пуховиком або кремовим пальто.

Крос-боді

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Невеликий ридикюль на довгому ланцюжку – самий універсальний варіант для будь-якого випадку. У магазин за хлібом, для прогулянок з бойфрендом, на вечірку з подругами і навіть в офіс. Якщо ви мінімаліст і розумієте, що крім ключів, помади, дзеркальця і телефону більше нічого не потрібно.

Braintropy, 3890 грн
Braintropy, 3890 грн / Фото: intertop.ua

Сумка з овечої вовни

Цей аксесуар стане прикрасою будь-якого образу – як ділового, так і вечірнього. А її оригінальність в тому, що вона може стати ідеальною м'якою подушкою під час тривалих перельотів.

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Mango, 999 грн
Mango, 999 грн / Фото: shop.mango.com/

Оверсайз

Сумка, в яку поміститься півцарства і ще трохи. Подивимося правді в очі, щодня нам потрібно багато речей першої необхідності: ноутбук, книга, ланч-бокси, змінний одяг для тренування, пляшка води, зарядні пристрої та Power Bank, і ще кілька дрібниць. У холодну пору туди помістяться рукавички, шапка і шарф, і навіть залишиться місце для продуктів на вечірній закупівлі у супермаркеті.

Reserved, 999 грн
Reserved, 999 грн / Фото: reserved.com/

Офісна класика

Досить містка, простої, але в той же час елегантної форми, така сумка стане ідеальним варіантом для щоденних походів в офіс. Порада: замість чорних моделей, вибирайте трендові коричневі та коньячні варіанти.

Braska, 764 грн
Braska, 764 грн / Фото: intertop.ua

На всі випадки життя

Найстильнішу сумку-холодильник ми знайшли у Zara. Так, вони є! Більше ніякого фольгованого варіанту з примітивним дизайном і малюнками овочів не зіпсує ваш образ.

Zara, 1499 грн
Zara, 1499 грн / Фото: Zara

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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