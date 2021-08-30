Як носити бузковий, один з головних кольорів осені 2021

Один з улюблених кольорів в гардеробі Кейт Міддлтон і Джилл Байден на гребені популярності. Як поєднувати і з чим носити речі у фіолетовій кольоровій гамі, розповідаємо в матеріалі

Isabel Marant Fall 2021, Ельза Хоск, Balmain Fall 2021 / Фото: instagram/hoskelsa, instagram.com/balmain, Isabel Marant

Бузковий – один з найкрасивіших трендів осіннього сезону 2021. Дизайнери люксових брендів пропонують вибирати яскравий колір і стверджують, що він стане основою осіннього гардеробу.

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Вибирайте всі відтінки фіолетового, від ніжного бузкового, лавандового і насиченого бузкового. Розкішні пальто, шовкові, в'язані та міні-сукні, пуховики, куртки, светри, сорочки – бузковий пофарбував всі елементи осіннього гардероба.

Існує думка, що цей колір складно поєднувати. Ми вирішили розібратися, як носити трендовий колір і як комбінувати його з білим, зеленим і навіть червоним.

З білим

Бузковий відмінно впишеться в образ в поєднанні з білими речами. Носіть його або зі світлим низом – джинсами, брюками, спідницями міді-довжини, або ж доповніть ним білий тотал-лук, як в лукбуці Jil Sander.

Isabel Marant Fall 2021 / Фото: Isabel Marant

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Jil Sander Fall 2021 / Фото: Jil Sander

Бузковий тотал-лук

Кращий приклад сучасних монохромних образів! Замість чорного, білого або бежевого, робіть ставку на пастельні та яскраві кольори всіх відтінків фіолетового.

Oscar de la Renta Fall 2021 / Фото: Vogue

Emporio Armani Fall 2021 / Фото: instagram.com/giorgioarmani

Color blocking

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Навесні 2021 року color blocking повернувся в моду. Дизайнери та стилісти пророкують популярність тренда ще як мінімум кілька сезонів. Спробуйте поєднувати бузковий з зеленим, жовтим, м'ятним, бірюзовим, блакитним і темними – коричневим і чорним.

Loewe Fall 2021 / Фото: Loewe

З червоним і фуксією

Якщо ніжний бузковий – не ваш стиль, зверніть увагу на самі яскраві та ефектні поєднання. Одягайте топ, майку, сорочку або блузу пастельних відтінків фіолетового разом з червоним або фуксією. Додайте до такого образу непомітні прикраси, а взуття і сумку краще вибрати нейтральних кольорів – чорного, білого або бежевого.

Lanvin Fall 2021 / Фото: Lanvin

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Saint Laurent Fall 2021 / Фото: Instagram/ysl

Аксесуари

Відмовтеся від класичних варіантів аксесуарів в чорно-бежевій кольоровій гамі. Подивіться на взуття, сумки, ремені, рукавички, хустки і шарфи бузкового кольору. Такі яскраві елементи допоможуть розбавити строгий офісний гардероб і додати родзинку в сірий осінній лук.

Louis Vuitton Fall 2021 / Фото: Louis Vuitton

Louis Vuitton Fall 2021 / Фото: Louis Vuitton

Приклад зірок

Знаменитостям припав до смаку модний бузковий колір. Надихайтеся образами герцогині Кембриджської, яка дуже часто з'являється на публіці в сукнях цього відтінку. Ще він до душі і першій леді Америки Джилл Байден. В той час як Кейт Міддлтон віддає перевагу монотонним образам, Джилл не боїться поєднувати сукні бузкового кольору з білими жакетами і біжутерією.

А ось модниці Хейлі Бібер і Ельза Госк не бояться ризикувати. Дівчата експериментують з трендовим color blocking, вибираючи металік, білий і зелений для створення модних луків.

Дивіться в ролику про бузковий колір в гардеробі королеви:

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