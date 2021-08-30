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СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про стиль

Як носити бузковий, один з головних кольорів осені 2021

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
30 серпня, 18:52
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Один з улюблених кольорів в гардеробі Кейт Міддлтон і Джилл Байден на гребені популярності. Як поєднувати і з чим носити речі у фіолетовій кольоровій гамі, розповідаємо в матеріалі
Isabel Marant Fall 2021, Ельза Хоск, Balmain Fall 2021
Isabel Marant Fall 2021, Ельза Хоск, Balmain Fall 2021 / Фото: instagram/hoskelsa, instagram.com/balmain, Isabel Marant

Бузковий – один з найкрасивіших трендів осіннього сезону 2021. Дизайнери люксових брендів пропонують вибирати яскравий колір і стверджують, що він стане основою осіннього гардеробу.

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Вибирайте всі відтінки фіолетового, від ніжного бузкового, лавандового і насиченого бузкового. Розкішні пальто, шовкові, в'язані та міні-сукні, пуховики, куртки, светри, сорочки – бузковий пофарбував всі елементи осіннього гардероба.

Існує думка, що цей колір складно поєднувати. Ми вирішили розібратися, як носити трендовий колір і як комбінувати його з білим, зеленим і навіть червоним.

З білим

Бузковий відмінно впишеться в образ в поєднанні з білими речами. Носіть його або зі світлим низом – джинсами, брюками, спідницями міді-довжини, або ж доповніть ним білий тотал-лук, як в лукбуці Jil Sander.

Isabel Marant Fall 2021
Isabel Marant Fall 2021 / Фото: Isabel Marant

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Jil Sander Fall 2021
Jil Sander Fall 2021 / Фото: Jil Sander

Бузковий тотал-лук

Кращий приклад сучасних монохромних образів! Замість чорного, білого або бежевого, робіть ставку на пастельні та яскраві кольори всіх відтінків фіолетового.

Oscar de la Renta Fall 2021
Oscar de la Renta Fall 2021 / Фото: Vogue

Emporio Armani Fall 2021
Emporio Armani Fall 2021 / Фото: instagram.com/giorgioarmani

Color blocking

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Навесні 2021 року color blocking повернувся в моду. Дизайнери та стилісти пророкують популярність тренда ще як мінімум кілька сезонів. Спробуйте поєднувати бузковий з зеленим, жовтим, м'ятним, бірюзовим, блакитним і темними – коричневим і чорним.

Loewe Fall 2021
Loewe Fall 2021 / Фото: Loewe

З червоним і фуксією

Якщо ніжний бузковий – не ваш стиль, зверніть увагу на самі яскраві та ефектні поєднання. Одягайте топ, майку, сорочку або блузу пастельних відтінків фіолетового разом з червоним або фуксією. Додайте до такого образу непомітні прикраси, а взуття і сумку краще вибрати нейтральних кольорів – чорного, білого або бежевого.

Lanvin Fall 2021
Lanvin Fall 2021 / Фото: Lanvin

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Saint Laurent Fall 2021
Saint Laurent Fall 2021 / Фото: Instagram/ysl

Аксесуари

Відмовтеся від класичних варіантів аксесуарів в чорно-бежевій кольоровій гамі. Подивіться на взуття, сумки, ремені, рукавички, хустки і шарфи бузкового кольору. Такі яскраві елементи допоможуть розбавити строгий офісний гардероб і додати родзинку в сірий осінній лук.

Louis Vuitton Fall 2021
Louis Vuitton Fall 2021 / Фото: Louis Vuitton

Louis Vuitton Fall 2021
Louis Vuitton Fall 2021 / Фото: Louis Vuitton

Приклад зірок

Знаменитостям припав до смаку модний бузковий колір. Надихайтеся образами герцогині Кембриджської, яка дуже часто з'являється на публіці в сукнях цього відтінку. Ще він до душі і першій леді Америки Джилл Байден. В той час як Кейт Міддлтон віддає перевагу монотонним образам, Джилл не боїться поєднувати сукні бузкового кольору з білими жакетами і біжутерією.

А ось модниці Хейлі Бібер і Ельза Госк не бояться ризикувати. Дівчата експериментують з трендовим color blocking, вибираючи металік, білий і зелений для створення модних луків.

Дивіться в ролику про бузковий колір в гардеробі королеви:

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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