10 кольорових в'язаних светрів для ранньої осені

Погода в Україні різко змінилася сезоном дощів і прохолодою, вганяючи нас в осінню нудьгу. За зміною сезону слідує і зміна гардероба. Ховаючи подалі легкі літні сукні, ми прагнемо охопити себе теплими, затишними і м'якими светрами.
Вибираючи такий, насамперед придивіться до бузкових відтінків, одних з головних кольорів осені 2021.
Забудьте про сірість! Дизайнери і модні бренди немов оголосили бойкот темним відтінкам. У нових колекціях ви знайдете величезну кількість светрів всіх кольорів веселки. Наймодніші – кольору бузку і зелені. Поєднуйте їх з брюками і спідницями довжини міді пісочних, світло-коричневих і нюдових відтінків.
Зверніть увагу на деталі. У цьому сезоні дизайнери пропонують вибирати речі з фігурними вирізами в зоні декольте, розрізами на плечах і нестандартних фасонів. Носіть затишний в'язаний светр з фантазійним розрізом з білими джинсами або прямими одноколірними брюками.
Мода на укорочені топи схоже перекочувала і в осінній гардероб. Короткий светр надягайте зі спідницею плісе з високою талією і грубими черевиками.
Ми вибрали для вас 10 різних варіантів модних кольорових светрів сезону осінь – 2 021 . Надихайтеся!
Дивіться відео про модні светрах :
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